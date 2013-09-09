Esad: Bölgedeki tek oyuncu hükümet değil; her şeyi beklemelisiniz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ABD'li gazeteci Charlie Rose'a verdiği ve tamamı bu akşam ABD'de ekrana gelecek olan röportajın bir kısmı, sabah haberlerinde yayınlandı. Esad, Suriye'ye askeri müdahale planlarına karşılık "Her şeyi beklemelisiniz" yorumunu yaptı.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, uzun süre sonra ilk defa bir Amerikan kanalına röportaj veren Esad, rejime bağlı güçler tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddialarını tümden reddederek, "Elinizde hiçbir kanıt yokken, nasıl olur da bir şeyden olmuş gibi bahsedersiniz" diye tepki gösterdi.

Kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen bölgede rejim askerlerinin olmadığını söyleyen Esad, "Askerlerimiz, kimyasaldan etkilenen bir başka bölgedelerdi. Ama hükümetin kimyasal kullandığını söyledikleri bölgeden sadece videolar, fotoğraflar ve suçlamalar var. Orada biz yoktuk" dedi. Esad, verdiği röportajın sabah haberlerinde yayınlanan bölümlerinde şöyle devam etti:

- Her şeyi beklemelisiniz. En kötüsünü beklemeliyiz. Bu bölgedeki tek oyuncu hükümetimiz değil. Burada farklı partiler, farklı gruplar, farklı ideolojiler var.

- Her şey dediğiniz daha fazla kimyasal silah kullanımı olabilir mi?

- Bu değişir. Eğer bölgedeki teröristler veya isyancılar veya başka grupların elinde bu silahlar varsa, bu gerçekleşebilir. Bunu ben bilemem. Neler olacağını size söyleyebilecek bir müneccim değilim.

Kimyasal ve nükleer her türlü kitle imha silahına karşı olduğunu aktaran Esad, ABD'nin ülkesine askeri müdahale düzenlemesi durumunda bunun sonuçları olacağını söyledi ve "Bu sonuçlar doğrudan veya dolaylı olmak üzere farklı şekillerde gerçekleşebilir" dedi.

CBS kanalındaki 'The Morning' programının sunucusu Charlie Rose, Esad'la yaptığı röportajı anlatmış ve "Ona şu soruyu sordum: 'Hiç pişmanlık duyuyor musunuz?' O da şöyle cevap verdi, 'Elbette duyuyorum'. Ama bu pek yürekten söylenmiş bir laf gibi gelmedi. Bir ülkenin lideri olan herkesin vatandaşlarının başına gelenlerden dolayı kendini korunç hissettiğinde söyleyeceği gibi sakin bir ifadeyle söyledi" demişti. Rose, Esad'ın kendisine babasını anlattığını da söylemişti.