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Dünya

Esad: Birkaç aya savaşı kazanırız

Esad, pazar yaptığı konuşmasında birkaç ay içinde savaşı kazanabileceklerini belirtti. Diğer yandan muhaliflerin Esad’ın memleketi Lazkiye’de dört köyü ele geçirdiği öne sürüldü

06 Ağustos 2013 12:03

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, pazar günü yaptığı konuşmasında terörizme “demir yumruk” ile karşılık verileceğini söyledi. Ramazan ayı sebebiyle düzenlenen bir iftar yemeğinin ardından konuşan Esad, “terörizmle” mücadele ettikleri savaşın “birkaç ay içinde” zaferle sona erebileceğini belirtti.

Devlet haber ajansı SANA tarafından yayınlanan konuşmasında, Suriye’nin iki yıldan fazladır süren savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Esad’ın ifadeleri hükümetin kazandığı askeri müdahalelerin arkasından geldi.

Esad, Suriye muhalefetinin en büyük çatı organizasyonu Ulusal Koalisyon’u “başarısızlık” olarak tanımladı ve Ulusal Koalisyon’un çözüme hiçbir katkısının olamayacağını ekledi.

Suriye lideri, ülkede süren savaşın ancak askeri operasyonlarla sonlanacağını, hiçbir zaman “terörizmle” savaşta politikanın etkin olamayacağını aktardı.

“Terörle mücadelede demir yumrukla saldırmak dışında başka hiçbir çözüm sonuç vermeyecektir” diyen Esad, askeri müdahalelerin yanı sıra siyasi birtakım adımların atılabileceğini de belirtti.

Çeşitli dünya liderlerinden geçtiğimiz iki yıl içinde Esad’a karşı mücadele eden Suriye muhalefetinin savaşı kazanacağına ve Esad rejiminin ömrünün sona ermek üzere olduğuna dair sayısız açıklama gelmişti. Ancak savaşın iki yılı aşkın bir süredir sürmesiyle bu tahminler doğru sonuçlanmadı. Son zamanlarda Esad’ın muhalefete karşı yürüttükleri mücadeleyi yakın zamanda kazanacaklarını belirtmesi bu yüzden ayrı bir önem taşıyor.


Muhalifler Lazkiye’de


Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre ise, Suriye hükümeti için kritik önemdeki şehirlerden biri olan Lazkiye’de muhalefet çeşitli kazanımlar elde etti. Muhaliflerin şehrin dört köyünü ele geçirdiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Suriye ordusu, ülkenin kilit önemdeki şehri Humus kentindeki Halidiye bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Haziran ayında ise Suriye ordusu Hizbullah militanlarının yardımıyla Humus yakınlarındaki Kusayr ilçesini geri alarak isyancıları stratejik açıdan zor duruma düşürmüştü. Lübnan sınırındaki Kusayr, ikmal yolu olduğu için önem taşıyordu.

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