‘Esad ateşkes önerecek’

Suriye’de Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın ateşkes önerisinde bulunmaya hazırlandığı bildirildi.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Suriye Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil, Esad yönetiminin 2. Cenevre Konferansı’nda ateşkes önereceğini söyledi.

Cemil, ne muhaliflerin ne de Şam yönetiminin 2.5 yıldır süren iç savaşı kazanacak güçte olmadığına dikkat çekti.

Suriyeli yetkili, çatışmaların ekonomiye faturasının 100 milyar doları aştığını da belirtti.

Cemil, Birleşmiş Milletler'in (BM) Şam yakınlarındaki kimyasal saldırıyla ilgili hazırladığı raporu da değerlendirdi.

Suriye Başbakan Yardımcısı, söz konusu raporun tamamen tarafsız olmadığını savundu.

