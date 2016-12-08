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Deutsche Welle

Esad ateşkes çağrılarını geri çevirdi

Suriye gazetesi "El Vatan"a konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ateşkes çağrılarını geri çevirdi. Esad, ABD'ye yönelik suçlamalarda bulundu.

08 Aralık 2016 12:57

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'de yayımlanan "El Vatan" gazetesine, ordunun Halep'teki ilerleyişine ilişkin gelişmeleri ve ateşkes çağrılarını değerlendirdi.

Ateşkes gibi bir seçeneğin söz konusu olmadığını belirten Esad, ABD'nin muhalifler köşeye sıkıştığı için ateşkes konusunda ısrarlı olduğunu iddia etti. Esad, Halep'in yeniden ele geçirilmesinin hükümet açısından bir zafer olacağını ancak "Suriye'deki savaşın sonunu getirmeyeceğini" belirtti. Ancak Esad Halep zaferinin, savaşın sonuna giden yolda büyük bir adım olacağını söyledi.

ABD, çarşamba günü Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada ile birlikte Halep'e insani yardım ulaştırılabilmesi için çatışmanın taraflarını silah bırakmaya çağırmıştı.

Suriye ordusu, Halep'te Kasım ayında başlattığı kara operasyonu kapsamında kentin önemli bir bölümünde kontrolü sağlamayı başardı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, kentin yaklaşık yüzde 75'i rejim güçlerinin kontrolü altında. Kentten çekilmeyi reddeden muhalifler, 5 günlük ateşkes ve sivillere serbest geçiş izni verilmesini talep ediyor. Suriye rejimi ve Rusya ise muhaliflerin bölgeden tamamen çekilmesini talep ediyor.

Yardım örgütlerinin verilerine göre, Halep'in doğusundaki bölgelerde yaklaşık 200 bin sivile gıda ve ilaç tedariki yapılamıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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