T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Esad: Asker sayımız yetersiz

Asker kaçakları için genel af çıkarmaya hazırlanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, orduda eksiklikler olduğunu söyledi.

26 Temmuz 2015 17:09


Silahlı kuvvetlerden firar edenlerle asker kaçaklarına yönelik genel af çıkarmaya hazırlanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, televizyonlardan yayınlanan konuşmasında orduda eksiklikler olduğunu söyledi.

Ordununu ülkenin tamamını koruyamadığını teslim eden Esad, "Güçlerimizin korumak istediğimiz bölgelere yoğunlaşabilmesi için belirli koşullar altında bazı bölgeleri terk etmek zorunda kalıyoruz", diye konuştu. Esad, ordunun hala vurucu güce sahip olduğunu, ancak personel eksikliği çekildiğini kaydetti.

İsyancı grupların yurtdışından destek aldığını belirten Esad, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye işaret etti. Esad, Suriye'deki savaşın 'tavizsiz' devam edeceğini söyledi.

Suriye'de dört yıldır devam eden iç savaşta yaklaşık 80 bin askerin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ordudaki kayıplar nedeniyle af çıkarmaya hazırlanan Şam yönetimi, yurtdışına kaçan asker kaçaklarının iki ay içinde, ülkedeki kaçakların da bir ay içinde resmi makamlara başvurması halinde aftan yararlanabileceğini duyurdu.

Suriyeli bir yetkili ise affın, isyancıların safına katılmış ve 'eli kana bulanan' kişiler için geçerli olmayacağını söyledi. Suriye, bir yıl içinde asker kaçakları için ikinci kez genel af çıkartmış oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AskerSuriye Devlet Başkanı Beşar EsadEsadEsad Suudi ArabistanTürkiyeSuriyeDeutsche Welle Türkçe Reuters/AFP/HS/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24