Esad: Asker sayımız yetersiz



Silahlı kuvvetlerden firar edenlerle asker kaçaklarına yönelik genel af çıkarmaya hazırlanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, televizyonlardan yayınlanan konuşmasında orduda eksiklikler olduğunu söyledi.

Ordununu ülkenin tamamını koruyamadığını teslim eden Esad, "Güçlerimizin korumak istediğimiz bölgelere yoğunlaşabilmesi için belirli koşullar altında bazı bölgeleri terk etmek zorunda kalıyoruz", diye konuştu. Esad, ordunun hala vurucu güce sahip olduğunu, ancak personel eksikliği çekildiğini kaydetti.

İsyancı grupların yurtdışından destek aldığını belirten Esad, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye işaret etti. Esad, Suriye'deki savaşın 'tavizsiz' devam edeceğini söyledi.

Suriye'de dört yıldır devam eden iç savaşta yaklaşık 80 bin askerin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ordudaki kayıplar nedeniyle af çıkarmaya hazırlanan Şam yönetimi, yurtdışına kaçan asker kaçaklarının iki ay içinde, ülkedeki kaçakların da bir ay içinde resmi makamlara başvurması halinde aftan yararlanabileceğini duyurdu.

Suriyeli bir yetkili ise affın, isyancıların safına katılmış ve 'eli kana bulanan' kişiler için geçerli olmayacağını söyledi. Suriye, bir yıl içinde asker kaçakları için ikinci kez genel af çıkartmış oldu.