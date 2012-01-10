Esad: Arapların baskısı batıdan daha kötü

T24 - Suriye Lideri, ülkesinin içinde bulunduğu durumun yakın zamanda düzeleceğini iddia etti. Esad, bu süreçte Arap ülkelerinin batı ülkelerinden daha suçlu olduğunu söyledi.





Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkenin içinde bulunduğu durumun yanı sıra bölgesel gündemle ilgili bir açıklama yaptı.



Esad, ülkesinde yaşananlardan üzüntü duyduğunu ancak Suriye'nin bunların üstesinden gelecek güce ve vatanseverliğe sahip olduğunu söyledi.



ABD televizyonuna verdiği röportajın farklı yansıtıldığını öne süren Suriye Lideri, "Benim söylediklerimle gösterilenlerin çok farklı olduğunu gördüm" dedi.



Kendisini ve Suriye'yi kötülemek için ellerinden geleni yaptıkları dile getiren Esad, "Ben ve Suriye'nin devrileceğini söylediler ama bunların hiçbiri doğru değil" diye konuştu.



Gazetecileri Suriye'ye davet eden Esad sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye'ye gelmelisiniz ve ülkemizin barış içinde olacağını göreceksiniz. Yapılan planlar ellerinde patladı, zaferimiz yakındır. Suriye halkı içinde korku yaratarak, bizi yıkmaya çalıştılar."



Arap ülkelerini de eleştiren Esad, Arap baskısının uluslararası baskıdan daha kötü olduğunu dile getirdi:



"Arap gözlemciler Suriye geldiler. Suriye'de her şeyin pozitif olduğunu söylemedik tabii ki negatif sorunlar da vardı. Biz Suriye'nin saygınlığını öncelikli olarak önemsedik. Araplar ne zaman Suriye'nin yanında yer aldılar. 2005'te Hariri suikastında Suriye suçlandığında bizim yanımızda yer aldılar mı size soruyorum. Arap Birliği kendi ülkelerinin demokrasiyi sağlayabildi mi, sözleşmelere saygı gösterebildi mi, İsrail'in söküp attığı bir tek zeytin ağacını dikebildi mi, Irak'ta bir milyon insan öldürüldü, bir önlem alabildi mi."

BM Arap Birliği'nden yanıt bekliyor



BM Sözcüsü Martin Nesirky ise, BM'nin Suriye'de bulunan Arap Birliği gözlemci heyetine nasıl yardımda bulunduğunun sorulması üzerine, ''BM, gözlemcilere, ülke (Suriye) dışında eğitim vermeye hazırdır. Bu konuda Arap Birliği'nin yanıtını bekliyoruz'' dedi.



Nesirky, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Suriye'de Arap Birliği gözlemci heyeti bulunsa da ülkedeki durumdan dolayı son derece endişeli olduğunu belirterek, Arap Birliği heyetinin özgürce ve etkili bir şekilde soruşturma yapmasına ve bunları rapor haline getirmesine izin verilmesi gerektiğini kaydetti.



Bu arada BM Güvenlik Konseyi'nin bugünkü danışma toplantısında Suriye'deki durumu ve Arap Birliği'nin raporunu ele alması bekleniyor.



