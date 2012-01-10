Esad Arap Birliği'ne de Erdoğan'a da rest çekti!

T24

'Araplık'tan atamazlar'





'Kendi insanımızla savaşmıyoruz'



'İstifa etmeyi düşünmüyorum'



Yaklaşık dört ay sonra ilk kez halka seslenen Esad, Şam Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Suriye'yi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan" dış güçleri suçladı."Bu amaçla hareket eden bölgesel ve uluslararası tarafların artık gerçekleri çarpıtamayacağını" söyleyen Esad, medyanın da yardımıyla Suriye’ye karşı küresel çapta bir korku kampanyası başlatıldığını ifade etti.Esad, yaklaşık 100 dakika süren konuşmasında, Suriye'ye demokrasi ve reform dersi vermekle itham ettiği Arap Birliği ülkelerini de eleştirdi. "Suriye'de ilk parlamento 1917'de açıldı. Bize tavsiyede bulunan ülkeler o zamanlar neredeydi" diyen Esad, "Bunların durumu, ağzında sigara olan bir doktorun, hastasına sigarayı bırakması için tavsiyede bulunmasına benziyor" ifadesini kullandı.Kahire merkezli Birliğin, Araplar'ın çıkarlarını koruma konusunda başarısız olduğunu söyleyen Esad, buna karşın Suriye'nin egemenliğine saygı gösteren tüm çözümlere kapılarının açık olduğunu söyledi.Esad, Arap Birliği'nin kendilerini Birlik'ten atabileceğini, ancak Araplık'tan atamayacağını, çünkü Araplığın bir üyelik olmadığını ifade ederek, "Bir vücut kalpsiz yaşayamaz" diye konuştu.Suriye'nin üyeliğini askıya alan Arap Birliği geçtiğimiz ay, Esad'ın 19 Aralık'ta kabul ettiği barış planını yerine getirip getirmediğini denetlemek için bu ülkeye bir gözlemci heyeti gönderdi. Heyet, Suriye'deki incelemelerini sürdürüyor.Güvenlik güçlerine, sivillere ateş etmeleri için talimat verdiği yönündeki haberleri yalanlayan Esad, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın '' Esad kendi halkını katlediyor'' sözlerine cevap verdi. Esad, "Bizler insanlarımıza karşı savaşmıyoruz. Bu insanların arkasında saklananlarla savaşıyoruz" dedi.Hükümetin tüm siyasi güçleri kapsayacak şekilde genişletilmesi fikrine sıcak baktığını belirten Esad, yeni bir anayasa için Mart ayında referandum yapılmasının planlandığını söyledi.İstifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Esad, Suriye halkının kendisine desteğinin sürdüğünü ve "yakın zamanda zafer ilan edeceklerini" belirtti.Suriye lideri, teröristlere karşı "demir yumruk" vurulmasını gerektiğini ifade ederek, "Terörle mücadele, herkesin savaşıdır. Ulusal bir savaştır, sadece hükümetin savaşı değildir" diye konuştu.Esad, sürekli kendisiyle ilgili yalan haberler ortaya atıldığını, görevinden ve sorumluluklarından kaçtığı yönünde bir hava yaratılmaya çalışıldığını söyledi. "Yanılıyorsunuz, sorumluluklarımdan kaçacak biri değilim" diyerek, şöyle konuştu: "Şu an sorumluluktan söz ediyoruz. Bu sorumluluk halkın desteğiyle önem kazanır. Ben bu göreve halkın desteği ile geldim. Görevimi de halkın arzusuyla bırakırım. Dış politikalarımda ve tüm tutumlarımda halk desteğine ve halk pusulasına dayandım."