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Dünya

Esad: Amerikan filmlerinde Rus yapımı silahlar 'geri kalmış' gibi gösteriliyor; kimin silahının geri kaldığını gördük

"Bu saldırganlığı, 1970'li yıllarda üretilen füzelerle püskürtmeyi başardık"

15 Nisan 2018 16:15

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, İngiltere ve Fransa'nın dün (14 Nisan 2018) ülkesine yönelik düzenlediği hava harekâtını değerlendirdi. Esad, "Amerikan filmlerinde, Rus yapımı silahlar 'geri kalmış' gibi gösteriliyor. Bugün, kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz" dedi.

Rusya tarafından yapılan açıklamada 103 güdümlü füzenin 71'inin engellendiği duyurulmuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus vekil Dmitriy Sablin'in görüşmeden sonra verdiği bilgiye göre Esad, "Dün ABD'nin saldırganlığını gördük. Bu saldırganlığı, 1970'li yıllarda üretilen füzelerle püskürtmeyi başardık. 1990'lı yıllardan başlayarak Amerikan filmlerinde, Rus yapımı silahlar ‘geri kalmış' gibi gösteriliyor. Bugün, kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz" dedi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Rus vekil Sergey Jeleznyak da Esad'ın, ABD, İngiltere ve Fransa'nın füze saldırısını püskürtmede kullanılan Sovyet yapımı silahlardan övgüyle bahsettiğini aktardı.

 

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