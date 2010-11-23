-ESAD ALİYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ ŞAM(A.A) - 22.11.2010 - Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi yaptı. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, telefon görüşmesinde Suriye-Azerbaycan ilişkileri değerlendirildi. Telefon görüşmesinin bu gece başkent Şam'a ulaşması beklenen Ermenistan Meclis Başkanı Hovik Abrahamyan'ın ziyareti öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Çok sayıda yetkili ve parlamenterden oluşan bir heyetle Suriye'ye 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirecek olan Abrahamyan, Esad ve Suriye Başbakanı Naci Itri tarafından kabul edilecek. Suriye Meclis Başkanı Mahmud El Abraş'ın davetlisi olarak Şam'da bulunacak olan Abrahamyan'ın Suriye Meclisi'nde bir konuşma yapması da bekleniyor. Abrahamyan ve beraberindeki heyetin Şam'daki temaslarının ardından Halep ve Deir Ez Zor kentlerini de ziyaret ederek, Suriyeli yetkililerle biraraya gelmesi öngörülüyor.