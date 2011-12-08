-Esad, adaletten kaçamaz PARİS (A.A) - 08.12.2011 - Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın adaletten kaçamayacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, "Baskı rejimi uygulayan diğer liderler gibi, Esad da aylardır Suriye'de işlediği suçların cezasını ödeyecek'' dedi. ''Fransa için Esad'ın son tahrik edici açıklamalarının hiçbir itibarı yok'' diyen Valero, Suriye liderinin son açıklamalarıyla bu ülkedeki gerçeklerin kesinlikle birbirine örtüşmediğini söyledi. Şam yönetiminin, Arap Birliği'nin kararlarını inatla reddettiğini kaydeden Valero, Suriye halkı ve uluslararası kamuoyunun şimdiden Esad'ı suçlu bulduğunu ifade etti.