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Deutsche Welle

Esad: ABD'nin saldırısı 'ahmakça ve sorumsuzca'

Suriye Devlet Başkanı Esad, ABD’nin El Şayrat hava üssünü hedef alan saldırısına sert sözlerle tepki gösterdi. Esad, ABD’nin saldırısının 'alçakça bir eylem' olduğunu belirtti.

07 Nisan 2017 18:52

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD'nin Humus yakınlarındaki El Şayrat hava üssüne yaptığı roket saldırısını kınayarak, "ahmakça ve sorumsuzca” olarak nitelendirdi. Esad'ın makamından Cuma günü yapılan açıklamada, ABD'nin roket saldırısının "basiretsizlik ile gerçekler konusunda siyasi ve askeri körlüğü” ortaya koyduğu belirtildi.

ABD'nin, hava üssüne yönelik bu "alçakça eylemi” ile bağımsız bir devlete saldırdığının ifade edildiği açıklamada, ABD'nin bu şekilde "terör örgütleri içindeki müttefiklerine” destek verebileceğine inandığı öne sürüldü. Açıklamada ayrıca bu saldırganlığın Suriye'nin terör örgütlerini yok etme konusundaki kararlılığını artırdığı belirtildi.

ABD, İdlib yakınlarındaki kimyasal silah saldırısından Suriye hükümetini sorumlu tutarak, Suriye rejimine bağlı güçlere saldırı düzenledi. Humus yakınlarındaki El Şayrat hava üssüne Akdeniz'deki iki destroyerden isabet gücü yüksek 59 Tomahawk füzesi fırlatıldı. Washington'dan yapılan açıklamada Tomahawk'ların ‘kimyasal gaz saldırısının çıkış noktası olan El Şayrat hava üssünü’ vurduğu belirtildi.

İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına salı günü kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu en az 86 kişi yaşamını yitirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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