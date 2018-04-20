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Dünya

Esad: ABD kölesi bir ülkenin nişanını taşıyamam

Esad, onur nişanını 2001 yılında almıştı

20 Nisan 2018 14:39

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Fransa'nın iade edilmesi için harekete geçtiği ülkenin en yüksek dereceli nişanını, kendi isteğiyle geri verdiği bildirildi. Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı'nın "ABD'nin kölesi olan bir ülkenin nişanını taşımayı onur olarak görmediği" ifade edildi.

Esad, 2001 yılında Fransa'nın o dönemki Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın kendisine takdim ettiği onur nişanını Paris'e geri gönderdi.

Fransa'nın en yüksek devlet nişanının beş seviyesi bulunuyor. Esad'a takdim edilen "Büyük Haç" şeklindeki en yüksek seviyedeki nişanın, Suriye'de Fransa'yı temsil eden Romanya Büyükelçiliği üzerinden Paris'e iade edildiği bildirildi.

Şam’dan Perşembe akşamı yapılan açıklamada Esad'ın kararına gerekçe olarak "Fransa'nın 14 Nisan'da İngiltere ve ABD ile birlikte Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesi" gösterildi. 

Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı'nın "ABD'nin kölesi olan bir ülkenin nişanını taşımayı onur olarak görmediği" ifade edildi.

Elysee Sarayı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Esad'a verilen onur nişanına yönelik disiplin işlemi başlatıldığı teyit edilmişti. 

Fransa'nın en yüksek düzeydeki devlet nişanı "Legion d'honneur" 1802 yılında Napolyon Bonapart tarafından verilmeye başlandı. Bugüne kadar yaklaşık 93 bin kişiye takdim edildi.

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Beşar Esadonur nişanı

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