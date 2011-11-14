Esad 500 gözlemciyi kabul etti

T24

Mısır dış müdahaleye karşı



Aralarında askeri personelin de bulunduğu 500 kişilik 'hakikatleri ortaya çıkarma komitesi'nin, göstericilere ve muhaliflere yönelik baskıyı sona erdirme çabaları kapsamında Suriye'ye gideceği kaydedildi.Öte yandan merkezi Kahire'deki Arap Birliği yarın Suriyeli muhalif gruplarla bir araya gelmeyi planlıyor. Genel Sekreter El Arabi, dün yaptığı açıklamada Suriye muhalefetini ülkenin yasal otoritesi olarak tanımak için henüz çok erken olduğunu söylemişti.Bu arada Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr, Suriye'ye yönelik dış müdahaleyi kabul etmeyeceklerini söyledi.Mısır'da yayımlanan bağımsız Yovm El Seba Gazetesi'nin haberine göre Amr, "Suriye için önceliğin birlik olduğunu, bu birliğin her şartta korunması gerektiğini" vurguladı.Suriye'deki krizin diyalog yolu ile sona erdirilmesini umduklarını ifade eden Amr, Mısır'ın, Suriye'deki sivil ölümlerine karşı olduğunu ve sivil ölümlerinin bir an önce durdurulmasını istediğini kaydetti.Arap Birliği'nin Suriye'ye karşı aldığı yaptırım kararına Mısır destek vermiş ve kararın oylamasında Suriye aleyhine oy kullanmıştı.