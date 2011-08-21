T24 LogoT24 Logo
Dünya

Esad 4. kez halk karşısına çıkacak BEYRUT (A.A)

21 Ağustos 2011 14:50

-Esad 4. kez halk karşısına çıkacak BEYRUT (A.A) - 21.08.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, ABD ile Avrupa ülkelerinin görevinden ayrılması için yaptıkları çağrılar ve ülkesine yönelik yaptırımlar konusunda yorumlarının yer aldığı bir söyleşisinin bugün devlet televizyonunda yayımlanacağı bildirildi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Esad'ın devlet televizyonunda yayımlanacak söyleşisinde, hükümetin reformları ve Suriye için "gelecek vizyonuyla" ilgili görüşleri de dile getireceğini duyurdu.  Esad, bugün yayımlanacak söyleşisiyle ülkesinde yönetimine karşı 5 aydır süren ayaklanmada 4. kez halkın karşısına çıkacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24