-Esad 4. kez halk karşısına çıkacak BEYRUT (A.A) - 21.08.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, ABD ile Avrupa ülkelerinin görevinden ayrılması için yaptıkları çağrılar ve ülkesine yönelik yaptırımlar konusunda yorumlarının yer aldığı bir söyleşisinin bugün devlet televizyonunda yayımlanacağı bildirildi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Esad'ın devlet televizyonunda yayımlanacak söyleşisinde, hükümetin reformları ve Suriye için "gelecek vizyonuyla" ilgili görüşleri de dile getireceğini duyurdu. Esad, bugün yayımlanacak söyleşisiyle ülkesinde yönetimine karşı 5 aydır süren ayaklanmada 4. kez halkın karşısına çıkacak.