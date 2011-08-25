-Esad: "Suriye ödün vermeyecek" ŞAM (A.A) - 25.08.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, batılı devletlerin Suriye'nin ödün vermesini istediğini, ancak bunun asla gerçekleşmeyeceğini söyledi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Esad, dün ülkenin önde gelen din adamlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Suriye Cumhuriyet Müftüsü Ahmet Bedreddin Hassun ve Muhammed Ramazan El Buti gibi din adamlarının katıldığı iftar yemeğinde konuşan Esad, son dönemde Suriye'nin üzerindeki dış baskılara değinerek, "Dış baskılar iddia edildiği gibi Batı'nın Suriye halkına ve reformlara verdiği önemden kaynaklanmıyor. Bu baskılar Suriye'nin, Batı'nın bölgede çözemediği bir düğüm olmasından kaynaklanıyor. Suriye'nin ödün vermesini istiyorlar ama bu asla gerçekleşmeyecek" dedi. Devlet Başkanı Esad, Suriye'nin tanık olduğu olduğu olayları gözden geçirme ve bu olaylardan ülkenin yararına olacak şekilde faydalanma çağrısında bulunarak, "bu olayları aşmak için duygusallık ve tepkiye değil, herkesin işbirliğine ve bilgeliğine ihtiyaçları olduğunu" ifade etti. Esad, konuşmasında, devletin reform yolunda sabit adımlarla ilerlediğine vurgu yaparak, reformların devletin vatandaşlarının huzur ve güvenliğini koruma yönündeki çabalarıyla çelişmediğini sözlerine ekledi. Beşşar Esad, din adamlarının vatanı koruma yönünde temel bir rol oynadığına işaret ederek, "Suriye halkının son sözünü söylediğini ve halkın. 'vatan, ilkeler ve din üzerinden pazarlık olmaz' dediğini" söyledi.