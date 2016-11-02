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Dünya
Deutsche Welle

Esad: 2021'e kadar iktidardayım

Suriye Devlet Başkanı Esad, ülkesindeki savaşı kazanmadan siyasi reform yapmayacaklarını söyledi. Esad, ABD'yi IŞİD'i desteklemekle suçladı.

02 Kasım 2016 14:43

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, en erken 2021 yılına kadar görevde kalmayı amaçladığını söyledi. New York Times gazetesinin haber portalına konuşan Esad, Batılı gazetecilerle yaptığı görüşmede, "hükümet kuvvetleri zafere ulaşmadan ülkesinde siyasi değişiklik olmayacağını" belirtti.

Esad, ülkesindeki kanlı çarpışmalardan ABD'nin sorumlu olduğunu ve Amerikan süper gücünün terör milisi IŞİD ile diğer militan grupları desteklediğini öne sürdü. Batı'nın her türlü müdahalesini reddeden Suriye Devlet Başkanı, ‘yönetimin iyi ya da kötü olmasının kimseyi alâkadar etmediğini' dile getirdi.

"Rejimi karşıtlarım da destekliyor"

Herşeye rağmen çeşitli kanallar üzerinden ABD ile de diyalog halinde olunduğunu belirten Beşar Esad, "Ancak bu egemenliğimizden feragat edebileceğimiz ya da Suriye'yi bir kukla devlete çevireceğimiz anlamına gelmez” dedi.

Suriye Devlet Başkanı yoğun uluslararası baskıya rağmen ülkesinden aldığı güçlü destekle iktidarda kalmayı başardığını söyledi. Beşar Esad, kendisini destekleyenlerin arasında rejimine alternatif göstermekten korkan Baas partisi karşıtlarının da bulunduğunu ve bu çevrelerin devletin değerini kavradıklarını sözlerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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