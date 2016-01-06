T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Esad 2017'de gidecek'

ABD, Suriye'de Esad'ın 2017 yılı Mart ayında görevden ayrılmasını ve Ağustos ayında seçimlere gidilmesini öngörüyor.

06 Ocak 2016 21:59


Obama yönetimi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2017 Mart ayından önce görevden ayrılmayacağından yola çıkıyor. Associated Press (AP) haber ajansının elde ettiği belgede, Suriye krizi ile ilgili Amerikalı yetkililerin hazırladığı bir zaman çizelgesi yer alıyor. Çizelgede, Esad'ın görevi ‘devredeceği' ve yakın çevresinin görevden ayrılacağı tarih olarak 2017 yılı Mart ayı öngörülüyor.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada zaman çizelgesinin, Suriye'de siyasi geçiş dönemi üzerinde çalışan Bakan John Kerry ve diğer Amerikalı diplomatlara rehber olarak geçen yıl sonunda hazırlandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby söz konusu belgeyi, ‘personel düzeyinde' bir analiz yazısı olarak nitelendirerek, hazırlık işlevi taşıdığını, resmi bir tutumu yansıtmadığını vurguladı.

'Daha uzun sürebilir'

AP'ye belgeyle ilgili konuşan bir yetkili, Esad'ın görevden ayrılma tarihinin daha da ileriye atılabileceğini kaydetti.

Zaman çizelgesinde Esad'ın görevi bırakmasının ardından ülkeyi bir geçici hükümetin yöneteceği ve 2017 Ağustos ayında yeni devlet başkanı ve meclis için seçimlere gidileceği öngörülüyor.

‘Türkiye ihanet olarak algılayabilir'

Haberde, Suudi Arabistan ile İran arasında yaşanan gerilimin plana etkilerinin henüz kestirilemediğine, ayrıca Esad'ın seçimlerden altı ay önce görevi bırakması planına Rusya ve İran'ın karşı çıkabileceğine de işaret ediliyor.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi müttefiklerin Amerikan planını bir ihanet olarak algılayabileceğine de dikkat çekilen haberde ayrıca Esad'ın görevden ayrılmasının İran'ın Arap dünyasının merkezindeki konumunu yitirmesine yol açabileceği ve Türkiye, İsrail ve Lübnan gibi komşular açısından güvenlik dengesini büyük ölçüde değiştirebileceği değerlendirmesine de yer veriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Suriye EsadMartAğustosSuriye Devlet Başkanı Beşar EsadPressSuriyeAmerikalıEsadAmerikanDışişleri BakanlığıBakan John KerryBakanlığıJohn KirbyHaberdeSuudi ArabistanRusyaKatarArapTürkiyeLübnan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24