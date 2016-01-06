'Esad 2017'de gidecek'



Obama yönetimi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2017 Mart ayından önce görevden ayrılmayacağından yola çıkıyor. Associated Press (AP) haber ajansının elde ettiği belgede, Suriye krizi ile ilgili Amerikalı yetkililerin hazırladığı bir zaman çizelgesi yer alıyor. Çizelgede, Esad'ın görevi ‘devredeceği' ve yakın çevresinin görevden ayrılacağı tarih olarak 2017 yılı Mart ayı öngörülüyor.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada zaman çizelgesinin, Suriye'de siyasi geçiş dönemi üzerinde çalışan Bakan John Kerry ve diğer Amerikalı diplomatlara rehber olarak geçen yıl sonunda hazırlandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby söz konusu belgeyi, ‘personel düzeyinde' bir analiz yazısı olarak nitelendirerek, hazırlık işlevi taşıdığını, resmi bir tutumu yansıtmadığını vurguladı.

'Daha uzun sürebilir'

AP'ye belgeyle ilgili konuşan bir yetkili, Esad'ın görevden ayrılma tarihinin daha da ileriye atılabileceğini kaydetti.

Zaman çizelgesinde Esad'ın görevi bırakmasının ardından ülkeyi bir geçici hükümetin yöneteceği ve 2017 Ağustos ayında yeni devlet başkanı ve meclis için seçimlere gidileceği öngörülüyor.

‘Türkiye ihanet olarak algılayabilir'

Haberde, Suudi Arabistan ile İran arasında yaşanan gerilimin plana etkilerinin henüz kestirilemediğine, ayrıca Esad'ın seçimlerden altı ay önce görevi bırakması planına Rusya ve İran'ın karşı çıkabileceğine de işaret ediliyor.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi müttefiklerin Amerikan planını bir ihanet olarak algılayabileceğine de dikkat çekilen haberde ayrıca Esad'ın görevden ayrılmasının İran'ın Arap dünyasının merkezindeki konumunu yitirmesine yol açabileceği ve Türkiye, İsrail ve Lübnan gibi komşular açısından güvenlik dengesini büyük ölçüde değiştirebileceği değerlendirmesine de yer veriliyor.