Eş-Şebab'ın istihbarat ve güvenlik şefi öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun önceki gün Somali'de düzenlediği hava saldırısında Eş-Şebab örgütünün istihbarat ve güvenlik kanadı şefi Tahlil Abdişakur'un öldürüldüğünü doğruladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, saldırının ABD güçlerince 29 Aralık'ta Somali'nin Sakov kenti civarında insansız hava aracı kullanılarak düzenlendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Tahlil'in, Eş-Şebab'ın dış operasyonlarından sorumlu olduğu belirtilen Pentagon açıklamasında, "(Tahlil'in) Ölümü, Eş-Şebab'ın Somali hükümeti, Somali halkı ve bölgedeki ABD müttefikleri ve çıkarlarına karşı saldırılar yürütme yeteneğini önemli ölçüde etkileyecek" ifadesi kullanıldı.