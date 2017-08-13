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Dünya
Deutsche Welle

Eş Şebab’ın eski üst düzey ismi teslim oldu

Somali’de radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün eski üst düzey isimlerinden olan Şeyh Muhtar Robov teslim oldu. ABD, Robov'un yakalanması için 5 milyon dolarlık ödül koymuştu.

13 Ağustos 2017 19:04

Somali ordusu komutanlarından Albay Nur Muhammed, Robov'un teslim olduğunu söyledi. Reuters'e bir açıklama yapan Muhammed "Robov ve yedi koruması şu anda Hudur'da yerel makamlarla birlikte. Kısa süre sonra uçakla Mogadişu'ya gönderilecek” dedi.

Eş Şebab örgütünün yolu, eski sözcüsü ve başkan yardımcısı konumunda olan Robov ile 2013 yılında ayrılmıştı. Örgüt, silahlı güçleriyle ormanda saklanan Robov'u yakalamak ve öldürmek için birkaç kez saldırıda bulundu.

Somali ordusundan bir yetkili haziran ayında hükümet ile Robov arasında müzakerelerin sürdüğünü ve Robov'u örgütün saldırılarından korumak için asker gönderildiğini ifade etmişti.

ABD, Robov'un yakalanması için koyduğu 5 milyon dolarlık ödülü kaldırdı. Robov'un ismi terörizm destekçileri için oluşturulan listeden de kaldırıldı.

Afganistan'a gitmiş, El Kaide saflarında eğitim görmüştü

50 yaşlarında olduğu tahmin edilen Muhtar Robov örgütten ayrılan en üst düzey isim olarak biliniyor. Ebu Mansur ismiyle de bilinen ve geçmişte Eş Şebab'ın en deneyimli liderlerinden biri olan Robov, Afganistan'a gitmiş ve 2000'lerde El Kaide saflarında eğitim görmüştü. ABD Adalet İçin Ödül programının verdiği bilgilere göre Eş Şebab bünyesinde sözcü, askeri komutan ve ruhani lider olarak görev yapan Robov, Somali hükümet birliklerine ve Afrika Birliği barış gücü askerlerine yönelik saldırıları planlayan ve bu saldırılarda yer alan isimlerden.

Washington merkezli Afrika Stratejik Çalışmalar Merkezi'nin verdiği rakamlara göre Eş Şebab 2016 yılında 4 bin 200 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AP, Reuters/EC, BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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