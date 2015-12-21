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Dünya

Eş Şebab'ın ayırmak istediği Hristiyan yolculara Müslümanlar siper oldu

Saldırıyı doğrulayan Kenyalı milletvekili da "Alınan ilk bilgiler, militanların otobüsteki Hristiyanları ayırmak istediğini, Müslümanlar karşı koyunca kaçtıklarını gösteriyor" dedi

21 Aralık 2015 21:48

Kenya'da Eş Şebab örgütü, durdurduğu otobüsteki Hristiyan yolcuları ayırmak isteyince Müslüman yolcular siper oldu. "Ya hepimizi öldürün ya da çekip gidin" diyen yolcular, militanları uzaklaştırdı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'den Mandera kentine giden bir yolcu otobüsünü, Eş Şebab örgütünden bir grup durdurdu. Dabacity yakınında meydana gelen olayda, otobüsteki Hristiyan yolcuları ayırmaya çalışan örgüt üyelerine Müslümanlar karşı koydu. Saldırıda iki kişi öldü, otobüsün şoförü dahil üç kişi de ağır yaralandı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Mandera Valisi Ali Roba Müslümanların saldırı sırasında canları pahasına Hristiyan yolculara siper olduğunu ve saldırganlara meydan okuyarak ‘ya hepsini birden öldürmelerini ya da çekip gitmelerini’ söylediğini aktardı.

Saldırıyı doğrulayan Mandera milletvekili Julius Otieno da "Alınan ilk bilgiler, militanların otobüsteki Hristiyanları ayırmak istediğini, Müslümanlar karşı koyunca kaçtıklarını gösteriyor" dedi.

 

Eş Şebab saldırıları

 

Eş Şebab militanları başkent Nairobi'ye giden bir yolcu otobüsüne Kasım 2014'te düzenlediği saldırıda 17'si öğretmen 28 kişiyi öldümüştü.

Kenya'nın kuzeydoğusunda Garissa Üniversitesine Eş Şebab örgütü militanları tarafından 2 Nisan'da düzenlenen saldırıda da çoğu öğrenci 148 kişi hayatını kaybetmişti.

Kenya polisinin verilerine göre ülkede 2012 - 2014 arası düzenlenen silahlı saldırılarda toplam 312 kişi öldü, 799 kişi de yaralandı.

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