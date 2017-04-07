Eş Şebab militanlarına af teklifi

Somali Devlet Başkanı, Eş Şebab militanlarına savaş ilanının ardından af için 60 günlük süre verdi.

Devlet Başkanı Muhammed Abdullahi Farmajo, teslim olan militanlara eğitim ve iş sağlanacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Farmajo açıklamasını askeri elbise içinde başkent Mogadişu'daki basın toplantısı sırasında yaptı.

Farmajo "Eş Şebab tarafından yanlış yönlendirilen gençleri bağışlamak istiyoruz" dedi.

Devlet Başkanı, ülkede artan saldırılara karşı güvenlik güçlerinin savaşmaya hazır olduğunu da söyledi:

"Terör saldırıları sıklaştı ve bütün Somali güçleri tehlike durumlarına ve teröre karşı alarm durumunda."

Eş Şebab militanları kuraklıkla boğuşan ülkedeki yardım çalışanlarının kaçırılma olaylarından sorumlu görülüyor.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Somali'de Eş Şebab militanlarına yönelik hava saldırılarındaki kısıtlamaları hafifletmesinin ardından geliyor.

ABD ordusunun yeni uygulamasının sivil kayıpları artırabileceği belirtiliyor.

Savaşın şiddetinin artması nedeniyle Somali'nin istihbarat ve emniyet servislerindeki üst düzeylere yakın zamanda yeni kişiler getirildi.

Farmajo yeni bir askeri komutan, ulusal güvenlik ve istihbarat sorumlusu, emniyet müdürü ve cezaevleri genel müdürü atadı.

Şubat ayında seçilen yeni devlet başkanı "yeni bir başlangıç" sözü vermişti.

El Kaide'ye bağlı radikal İslamcı örgüt Eş Şebab ülkedeki pek çok saldırıdan ve kaçırma olayından sorumlu tutuluyor.