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Dünya

Eş-Şebab lideri Ahmed Gudani öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı, Somali'de düzenlenen operasyonda Eş-Şebab lideri Ahmed Gudani'nin öldürüldüğünü açıkladı

05 Eylül 2014 22:27

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan ordusunun Somali'de düzenlediği operasyonda Eş-Şebab terör örgütü lideri Ahmed Gudani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, "Eş-Şebab'ın kurucularından Ahmed Gudani'nin öldürüldüğünü teyit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kirby, Gudani'nin, ABD ordusunun 1 Eylül'de kendisini hedef alan operasyonunda öldürüldüğünü bildirdi.

Gudani'nin ölümünün, Eş-Şebab için sembolik ve operasyonel anlamda çok önemli bir kayıp olduğunu belirten Kirby, ABD'nin, şiddet yanlısı radikal örgütlerin oluşturduğu bölgesel ve küresel tehditlere karşı koymada dostları, müttefikleri ve ortaklarıyla koordinasyon halinde çalıştığını kaydetti.

 

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