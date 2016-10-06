Eş Şebab Kenya'da Hristiyanlara saldırdı

El Kaide'ye bağlı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü Kenya'da 6 Hristiyanı öldürdüğünü açıkladı.

Kenya polisi ülkenin kuzey doğusundaki Mandera kentinde bir sokağa insanlar uykudayken el bombası ve silahlarla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Eş Şebab'ın daha önce de Müslüman bölgesinde yaşayan Hristiyanları hedef alan ölümcül saldırılar düzenlemişti.

En kanlı olayda, Aralık 2014'te Eş Şebab bir taş ocağında çalışan Müslüman işçileri kenara ayırarak Müslüman olmayan 38 kişiyi öldürmüştü.

Eş Şebab'a ait bir radyo istasyonu Mandera kentindeki Hristiyanları hedef alan saldırının önceden planlandığını duyurdu. Grup Hristiyanların Müslümanların yaşadığı bölgeleri terk etmesini istiyor.

Mandera Emniyet Müdürü Fredrick Shiswa militanların ayrıca bir telekomünikasyon tesisini hedef aldıklarını ancak bunu gerçek saldırıyı düzenlerken güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmak için yaptıklarını söyledi.

BBC'ye konuşan Shiswa "Bu uzun zamandır planlanıyor olmalı. Çok etkili bir biçimde uygulanmış" dedi.

Mandera kenti Somali sınırına yakın olduğu için militanlar buradan Kenya'ya geçerek kanlı saldırılar gerçekleştirebiliyor.

2015'te Kenya hükümeti militanları engellemek için sınıra bir güvenlik duvarı inşa edeceğini açıklamıştı ancak henüz planın hayata geçip geçmeyeceği belli değil.

Bölgede yaşayan Hristiyanların çoğu hastane ya da okullarda çalışmak üzere Kenya'nın farklı bölgelerinden bu yoksul bölgeye destek olmak için geliyor.