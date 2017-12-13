Eş kurbanı kadının babası: Yılbaşında yanımıza gelecekti, cenazesi geldi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde tartıştığı eşi tarafından başına tabancayla ateş edilerek öldürülen 3 çocuk annesi Suna Ocakverdi (30) memleketi Burdur\'da toprağa verildi. Kızının hakkını savunacağını ve torunlarını alacağını söyleyen Hüseyin Yörük (57), \"Yılbaşında yanımıza gelecekti, cenazesi geldi\" dedi.

Dilovası\'na bağlı Tepecik Mahallesi\'nde oturan ve çiftçilik yapan Ünsal Ocakverdi (47) önceki gece bilinmeyen nedenle eşi Suna Ocakverdi ile tartıştı. Ünsal Ocakverdi daha sonra eşini, başına ruhsatsız tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Suna Ocakverdi\'nin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur merkeze bağlı Kökez köyüne getirildi. Ocakverdi, köy camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

\'KIZIMIN HAKKINI SAVUNACAĞIM\'

Suna Ocakverdi\'nin babası Hüseyin Yörük, \"Kızım 12 yıllık evliydi. Aralarında geçimsizlik olup olmadığını bilmiyorum. Haftada iki gün telefonda görüşüyordum. Pazar günü telefonda hem kızımla hem torunlarımla görüştüm. Yılbaşında yanımıza gelecekti, cenazesi geldi. Hukuki yollardan kızımın hakkını savunacağım. Torunları alabilirsem alacağım, olmazsa Burdur\'da yurda aldıracağım\" diye konuştu.



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