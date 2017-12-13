T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eş kurbanı kadının babası: Yılbaşında yanımıza gelecekti, cenazesi geldi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde tartıştığı eşi tarafından başına tabancayla ateş edilerek öldürülen 3 çocuk annesi Suna Ocakverdi (30) memleketi Burdur'da toprağa verildi

13 Aralık 2017 18:41

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde tartıştığı eşi tarafından başına tabancayla ateş edilerek öldürülen 3 çocuk annesi Suna Ocakverdi (30) memleketi Burdur\'da toprağa verildi. Kızının hakkını savunacağını ve torunlarını alacağını söyleyen Hüseyin Yörük (57), \"Yılbaşında yanımıza gelecekti, cenazesi geldi\" dedi.
Dilovası\'na bağlı Tepecik Mahallesi\'nde oturan ve çiftçilik yapan Ünsal Ocakverdi (47) önceki gece bilinmeyen nedenle eşi Suna Ocakverdi ile tartıştı. Ünsal Ocakverdi daha sonra eşini, başına ruhsatsız tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü.
TOPRAĞA VERİLDİ
Suna Ocakverdi\'nin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur merkeze bağlı Kökez köyüne getirildi. Ocakverdi, köy camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
\'KIZIMIN HAKKINI SAVUNACAĞIM\'
Suna Ocakverdi\'nin babası Hüseyin Yörük, \"Kızım 12 yıllık evliydi. Aralarında geçimsizlik olup olmadığını bilmiyorum. Haftada iki gün telefonda görüşüyordum. Pazar günü telefonda hem kızımla hem torunlarımla görüştüm. Yılbaşında yanımıza gelecekti, cenazesi geldi. Hukuki yollardan kızımın hakkını savunacağım. Torunları alabilirsem alacağım, olmazsa Burdur\'da yurda aldıracağım\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADANBURDUR DHA KOCAELİ DilovasıSuna OcakverdiBurdurKızınınHüseyin YörükDilovasıTepecik MahallesiOcakverdiTOPRAĞA VERİLDİ Suna OcakverdiAdli Tıp KurumuKökezHAKKINI SAVUNACAĞIM OcakverdiAralarındaHaftada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24