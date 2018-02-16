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Eş katiline, iyi hal indirimiyle müebbet

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 2 yıl önce, boşanma davası süren eşi Muazzez Türkyılmaz'ı (66) evinin önünde 6 bıçak darbesiyle öldüren Muammer Türkyılmaz (70), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi

16 Şubat 2018 16:29

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 2 yıl önce, boşanma davası süren eşi Muazzez Türkyılmaz\'ı (66) evinin önünde 6 bıçak darbesiyle öldüren Muammer Türkyılmaz (70), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi. Sanığa \'iyi hal\' indirimi uygulayan mahkeme, cezayı ömür boyu hapse düşürdü.
Muazzez Türkyılmaz, sürekli kavga ettiği eşinden boşanmak için dava açtı. Mahkeme 2016 yılı yaz aylarında çiftin boşanmasına hükmetti, ancak Muammer Türkyılmaz kararı temyiz etti. Temyiz süreci devam ederken Muammer Türkyılmaz, 19 Ağustos 2016 akşamı eşinin oğlu ve geliniyle birlikte oturduğu Kepez İlçesi Yeni Mahalle 2324 Sokak\'taki eve gitti. Eşiyle apartman önündeki sokakta tartışan Muammer Türkyılmaz, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Muazzez Türkyılmaz\'ı 6 kez bıçakladı. Muazzez Türkyılmaz yaşamını yitirirken, Muammer Türkyılmaz tutuklandı.
Türkyılmaz hakkında, Antalya 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bugünkü karar duruşmasına, sanık Muammer Türkyılmaz ve avukatı katıldı. Mahkeme, Muammer Türkyılmaz\'ı \'eşi kasten öldürme\' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Sanığa \'iyi hal\' indirimi uygulayan mahkeme, cezayı ömür boyu hapse düşürdü.

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