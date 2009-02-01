Es-Es'ten yarım düzine



Turkcell Süper Lig'de 18. hafta maçında Eskişehirspor, kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltısı bol olan maçta 6-1 mağlup etmeyi başardı.



Turkcell Süper Lig'de 18. haftada Eskişehir'de oynanan maçta Eskişehirspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 6-1 mağlup etti.



Ev sahibi Eskişehirspor'da Rıza Çalımbay yeni transfer Engin Baytar'a ilk onbirde sahaya sürdü.



Eskişehirspor maça hızlı başladı ve yeni transfer Engin Baytar 11. dakikada ceza sahasında düşürüldü ve penaltı atışından Youla takımını 1-0 öne geçirdi. Aynı dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Ekrem kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



19. dakikada Batuhan takımını 2-0 öne geçirdi. 29. dakikada defans oyuncusu Nadereviç ile farkı 3'e çıkartan ev sahibi, ilk yarının uzatma dakikalarında yine kazanılan penaltı atışında yine Youla ile ilk devreyi 4-0 önde kapattı.



İkinci yarıda İstanbul Büyükşehir Belediyespor farkı indirmek için ilk yarıya göre biraz daha hızlı başladı.



Deplasman takımı aradığı golü 57. dakikada İbrahim Akın ile buldu ve skor 4-1 oldu.



Eskişehirspor, 61. dakikada günün golcü ismi Youla ile skoru 5-1'e getirirken, 69. dakikada Batuhan kendisinin ikinci takımının 6. golünü atarak durumu 6-1'e getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Eskişehirspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 6-1 mağlup etmeyi başardı.



Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 22'ye yükseltirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 19 puanda kalmış oldu.



ESKİŞEHİRSPOR: 6 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1



Stat: Atatürk

Hakemler: Hakan Özkan, Erdinç Sezertam, Ekrem Kan

Eskişehirspor: İvesa, Koray, Nadareviç, El Saka, Emre Özkan, Bülent Ertuğrul, Engin Baytar, Emre Toraman, Bülent Kocabey, Batuhan, Youla

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram, Marcin Kus, Barbosa, Cesario, Ekrem, İskender Alın (Dk. 22 Serhat Gülpınar), Mahmut Tekdemir, Erman Kılıç, Tjikuzu, İbrahim Akın, Bebbe

Goller: Dk. 15 (penaltıdan) ve Dk.45+4 (penaltıdan), Dk.61 Youla, Dk. 19 ve Dk. 69 Batuhan, Dk. 29 Nadareviç, Dk. 57 İbrahim Akın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Emre Özkan (Eskişehirspor), Dk. 13 Okan Buruk, Dk. 28 Cesario (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 43 Engin Baytar (Eskişehirspor), Dk. 11 Ekrem (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



MAÇTAN DAKİKALAR



11. dakikada ceza sahası içine topla giren Engin Baytar, Ekrem tarafından düşürüldü. Bu pozisyonda hakem Hakan Özkan penaltı noktasını gösterirken, Ekrem'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Penaltı atışını kullanan Youla, Eskişehirspor'u 1-0 öne geçirdi.



Hakem Hakan Özkan pozisyona itiraz eden yedek kulübesindeki Okan Buruk'a da sarı kart gösterdi.



19. dakikada Youla'nın ceza sahasına yaptığı ortada Batuhan'ın vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak kale çizgisini geçti. Daha sonra kaleci Behram topu kontrol ettiyse de hakem Hakan Özkan ''gol'' kararı verdi: 2-0



29. dakikada Engin Baytar'ın ceza sahasına ortasında Batuhan topu Youla'nın önüne indirdi. Youla'nın pasında Nadareviç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0



41. dakikada Engin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Youla, kaleye düzgün bir vuruş yaptı. Kaleci Behram topu güçlükle kontrol etti. Pozisyon sonrasında Engin Baytar ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor yedek oyuncuları arasında tartışma çıktı. Bu pozisyon sonrasında Engin Baytar, önce sarı kart ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



45+4. dakikada ceza sahasına topla giren Youla düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Youla, topu filelerle buluşturdu: 4-0



İstanbul Büyükşehir Belediyespor teknik direktörü Abdullah Avcı, 4. golün ardından ilk yarı tamamlanmadan soyunma odasına gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 4-0 Eskişehirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



56. dakikada Kus'un köşe vuruşunda ceza sahası içine topla buluşan Barbosa kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1



61. dakikada Emre Özkan'ın pasında topla buluşan Youla, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-1



69. dakikada El Saka'nın ceza sahası içinde topa elle oynaması üzerine hakem penaltı verdi. Erman'ın atışında top auta çıktı.



71. dakikada Youla'nın pasında topla buluşan Batuhan ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 6-1



Eskişehirspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 6-1 yendi.

