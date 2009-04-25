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Spor

Es-Es'te Ivesa şoku!

25 Nisan 2009 18:27


Eskişehirspor'da, Beşiktaş maçı öncesinde sakatlık sıkıntısı yaşanıyor.Bir çok önemli oyuncusundan yoksun olarak Beşiktaş maçına çıkacak Es-Es'te son eksik kaleci Ivesa.

Ankaragücü maçında boynuna darbe alan 2.05'lik dev kaleci Ivesa'nın, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyeceği açıklandı. Boynundaki ağrılar nedeniyle hafta içinde doktora giden Ivesa'ya çekilen röntgen ve doktor muayenesinden sonra akut fıtık teşhisi konuldu. Boyunluk takan Ivesa'nın tedavisinin iki üç hafta sürmesi bekleniyor. Ivesa'nın yokluğunda, Beşiktaş karşısında kalede 1987 doğumlu genç kaleci Sinan'ın geçmesi bekleniyor. Kırmızı-siyahlıların yedek kulübesindeki yedek kaleci ise 1988 doğumlu ve Sinan gibi alt yapıdan yetişen Kayacan olacak.

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