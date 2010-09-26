Es-es'te Çalımbay dönemi sona erdi

T24 - Eskişehirspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar verdi.



Üst üste alınan kötü sonuçları değerlendirmek için İbis Otel'de olağanüstü toplanan Halil Ünal başkanlığındaki Eskişehirspor Yönetim Kurulu, Çalımbay'ın görevine son verilmesine karar verdi.



Eskişehirspor'un başında üçüncü sezonunu geçiren Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar veren yönetim kurulu, yarından itibaren yeni teknik direktör arayışına girecek. Yönetim kurulu, saha içinde ve dışında disiplinsiz hareketleri nedeniyle takımda huzursuzluk yaratan futbolculara ceza verilmesi kararı aldı.



Sezonun ilk 6 maçında 2 puan toplanmasına tepki gösteren Eskişehirspor taraftarı, dün yapılan Gaziantepspor maçından sonra Çalımbay ve yönetim kurulunu istifaya davet etmişti.



