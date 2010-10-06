-ES ES'TE BÜLENT UYGUN DÖNEMİ ESKİŞEHİR (A.A.) - 06.10.2010 - Bucaspor'dan istifa eden teknik direktör Bülent Uygun, Eskişehirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Eskişehirspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Asbaşkan Mesut Hoşcan, Rıza Çalımbay ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktör konusunda bir haftadır kamuoyunu merakta bıraktıklarını bildiklerini kaydetti. Amaçlarının Eskişehirspor'da en iyi yapıyı kurabilmek olduğunu anlatan Hoşcan, şöyle konuştu: ''Bazen sporda değişiklikler gerekiyor. Bugün itibariyle teknik ekibin başında Uygun hocamız var. Anlaşmamızı yaptık. Dün yoğun telefon görüşmesi oldu. Kendisini Eskişehir'e davet ettik. Bütün konularda prensipte anlaştık. Amacımız, Eskişehirspor'u hedefi olan bir takım yapmak.'' Hırslı, idealist ve hedefli bir yapıda olan Uygun ile kulüp olarak uyum sağladıklarını ifade eden Hoşcan, ''Adam gibi adam olan Bülent Uygun hocamız, bize zorluk çıkarmadı. Kendisi, bize iddialı bir takım oluşturmak istediğini söyledi. Bülent Uygun kulübümüze hayırlı olsun, camia olarak daha güzel günler yaşayacağız'' dedi. Teknik Direktör Bülent Uygun da çok iddialı, Türkiye'ye örnek olan, bütün hocaların hayal ettiği, çalışmak istediği güzide bir takıma geldiği için şeref ve onur duyduğunu belirterek, ''Taraftara, coşkulu, mücadeleci, kazanmaya odaklanmış, başarıya doğru ilerleyen Eskişehirspor izleteceğiz'' dedi. Sivasspor'daki görevini de takımın galip geldiği maçta bıraktığını anlatan Uygun, şunları söyledi: ''Türkiye, alışık olmadığı bir olayla karşı karşıya. Ben ne adamlığıma, ne de duruşuma laf söyletirim. Bir karar vermişsem, bir aydır yaşananlardan kaynaklanmıştır. Yaptıysam bir sebebi vardır. Bucaspor'dan istifa edinceye kadar Eskişehirspor benimle görüşme yapmamıştı. İstifadan sonra Mesut Başkan beni telefonla aradı. Sonra yaşananları siz daha iyi biliyorsunuz. Her hocanın çalışmak istediği, hayal ettiklerimizi başarmak adına Eskişehirspor'un teklifini severek kabul ettim. Eskişehirspor Kulübü ile 3 yıllık anlaşma yaptık. İnşallah bu sürede hedefe doğru yürüyen, bu sezon en üstlere doğru tırmanmaya çalışan Anadolu'daki şampiyon takımlardan birini oluşturmak istiyoruz.'' Konuşmaların ardından Bülent Uygun, 3 yıllık anlaşmayı imzaladı, daha sonra da takımı antrenmana çıkarttı.