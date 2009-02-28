Es-Es'in Kayseri keyfi

Kafkas ilgiye teşekkür etti

Çalımbay galibiyetten memnun

MAÇTAN DAKİKALAR





İKİNCİ YARI

Eskişehirspor, Turkcell Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor'u ağırladı. Seyircisi önünde karşılaşmaya iyi başlayan kırmızı siyahlılar, Bülent Kocabey'in golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.Karşılaşmaya hızlı giren Eskişehirspor, 7. dakikada Bülent Kocabey'in attığı golle 1-0 öne geçti. Mehmet Topuz uzak mesafeden yaptığı sert vuruşlarla gol arayan Kayserispor kaleci Ivesa'yı geçemedi ilk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıda iki takım da topu filelerle buluşturmayı başaramazken, Eskişehirspor rakibini 1-0'lık sonuçla mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı.Stat: AtatürkHakemler: Yunus Yıldırım xxx, Gökhan Memişoğlu xxx, Ali Zağlı xxxEskişehirspor: İvesa xx, Vucko xx, Koray xx, El Saka xx, Sezgin xx, Bülent Ertuğrul xx, Engin xxx (Dk. 84 Serdar x), Emre xxx, Batuhan xx (Dk. 77 Anderson x), Bülent Kocabey xx (Dk. 65 Doğa x), Youla xxKayserispor: Souleymanou Hamidou xx, Durmuş xx, Ali x, Sayidou xx, Ragıp x (Dk. 46 Furkan x), Puroviç x (Dk. 46. Turgay x), Cangele xx, Rodas xx, Eren x, Mehmet Topuz xxx, Mehmet Eren xxx (Dk. 77 Tevfik x)Gol: Dk. 7 Bülent Kocabey (Eskişehirspor)Sarı kartlar: Dk. 22 Engin, Dk. 79 Emre (Eskişehirspor), Dk. 57 Rodas, Dk. 75 Turgay (Kayserispor)Turkcell Süper lig'de Eskişehirspor-Kayserispor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Eskişehirsporlu futbolcular maça "174 alo gıda" yazılı pankartla çıktı. Maç öncesinde Hollanda'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.Bu arada, kırmızı siyahlı taraftarlar hakemler ve federasyon aleyhine tezahürat yaptılar.7. dakikada Koray'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bülent Kocabey'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-023. dakikada Mehmet Topuz'ın ceza sahası dışından yaptığı serbest vuruşta, top az farkla auta çıktı.40. dakikada Engin'in yaptığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan El Saka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.Maçın ilk yarısı Eskişehirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.50. dakikada Engin'in ortasında, ceza sahası dışında topla buluşan Bülent Ertuğrul'un şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.51. dakikada Engin'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Souleymanou Hamidou topu kornere attı.79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Turgay'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.83. dakikada Youla'nın pasında topla buluşan Engin bir süre topla ilerledi. Engin'in vuruşunda Souleymanou Hamidou topu kontrol etti.Maç Eskişehirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.(CY-MTE)15:29 28/02/09