Es es Youla ile kazanıyor

Fenerbahçe'ye de golüm var



Bu sezon başında Fransa'nın Lille takımından kiralanan Youla, Eskişehirpor formasıyla Süper Lig'deki beşinci golüne ulaştı.Turkcell Süper Lig'in ilk beş haftasında suskun kalan Youla, ligdeki ilk iki golünü altıncı haftadaki Kocaelispor karşılaşmasında filelere gönderdi. Afrikalı golcü, Eskişehir'deki karşılaşmada, 14 ve 88. dakikalarda Kocaelispor ağlarını havalandırdı. Kırmızı şimşekler Kocaelispor'u 2-1 yendi.Ligin 7. haftasında liderlik hesapları yapan Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan Eskişehirspor, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Youla, karşılaşmanın 44. dakikasından penaltıdan attığı golle Eskişehirspor'un galibiyetinde büyük rol oynadı. Golcü futbolcu Bursaspor maçındaki performansıyla ligdeki üçüncü golüne ulaştı.Kırmızı şimşekler, ligin 8. haftasında Galatasaray ile karşılaştı. Youla, karşılaşmanın ilk 20 dakikasında baskılı oynayan Eskişehirspor'u 1-0 öne geçirdi. Maçın 90. dakikasında da sahne alan Youla karşılaşmada takımının üçüncü, kendisinin ikinci golünü Galatasaray ağlarına gönderdi. Gineli golcü Galatasaray maçında ligdeki beşinci golünü attı. Eskişehirspor kendi sahasında Galatasaray'ı 4-2 yenerek sahadan galip ayrıldı.Öte yandan Youla, Eskişehirspor'un Fortis Türkiye Kupası ikinci kademe maçında karşılaştığı Diyarbakırspor'un ağlarına da bir gol attı.