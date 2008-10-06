Es-Es Youla ile güldü

Turkcell Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, sahasında Kocaelispor'u Youla'nın attığı gollerle 2-1 yendi.



Turkcell Süper Lig'in ilk 5 haftasında galibiyet yüzü göremeyen iki ekibin buluşmasında kazanan Eskişehirspor oldu.



Eskişehirspor ile Kocaelispor'un Eskişehir'deki buluşmasında sonucu evsahibi takımın Gineli golcüsü Souleymane Youla belirledi.



90 dakika boyunca vasatı aşmayan mücadelede ev sahibi ekip, 13. dakikada Youla ile öne geçerken, devre 34. dakikada Kocaelispor'dan Volkan'ın attığı golle 1-1 berabere tamamlandı.



İkinci yarıda her iki ekibin de çabaları sonuç vermeyince sahneye bir kez daha çıkan Youla, uzatma anlarında kaydettiği golle Eskişehirspor'u 2-1'lik galibiyete taşıdı.



Sahasındaki ilk 2 maçtan da beraberlikle ayrılan Eskişehirspor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken, Kocaelispor ise 1 puanda kaldı.







ESKİŞEHİRSPOR: 2 - KOCAELİSPOR: 1



Stat: Atatürk

Hakemler: Abdullah Yılmaz xxx, İsmail Köse xxx, Mustafa İspiroğlu xxx

Eskişehirspor: İvesa xx, Sezgin xx, Nadareviç xx, Vucka x, Serkan Özdemir x, Bülent Ertuğrul x, Doğa xx (Dk. 46 Bülent Kocabey x), Serdar Özbayraktar xx (Dk. 74 Özgür x), Poljak x, Youla xxx, Lovrek xx (Dk. 66 Anderson x)

Kocaelispor: Serdar Kulbilge x, Bülent Bölükbaşı x, Tolga Seyhan xx, Tutoriç x, Volkan Bekiroğlu xxx, Semavi xx, Julio Cesar x (Dk. 77 Murat Hacıoğlu x), Fransergio x, Serdar Topraktepe x (Dk. 90 Hamza ?), Jestroviç x (Dk. 81 Umut x), Taner Gülleri xx

Goller: Dk. 13 ve Dk. 90 Youla (Eskişehirspor), Dk. 34 Volkan Bekiroğlu (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Serdar Özbayraktar, Dk. 7 Vucka, Dk. 32 Serkan Özdemir (Eskişehirspor), Dk. 49 Tutoriç, Dk. 57 Tolga Seyhan, Dk. 66 Fransergio, Dk. 87 Serdar Kulbilge (Kocaelispor)





MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Kocaelispor'un atağında Taner Gülleri orta sahada kazandığı topla ceza alanı içine girdi. Taner'in şutunda kaleci İvesa topu kornere attı.



13. dakikada Poljak'ın şutunda top Serdar Kulbilge'den döndü. Topu tamamlayan Youla meşin yuvarlığı filelere gönderdi:1-0.



34. dakikada Kocaelispor atağında Volkan Bekiroğlu'nun ceza alanına attığı şutta top ağlarla buluştu: 1-1.



36. dakikada Jestroviç'in pasında ceza alanına hareketlenen Taner Gülleri topu kontrol etti. Taner Gülleri'nin şutunda İvesa topu bloke etti.



51. dakikada Serkan Özdemir'in sağ kanattan ortasında topa kafa vuran Serdar meşin yuvarlağı auta gönderdi.



58. dakikada Poljak'ın pasında Youla ceza alanı içinde topla buluştu ve attığı şutta top az farkla auta çıktı.



60. dakikada Taner Gülleri topu Julio Cesar ile buluşturdu. Julio Cesar'ın ortasında top İvesa'da kaldı.



67. dakikada Taner Gülleri'nin sağ çaprazdan vurduğu top az farkla dışarı çıktı.



90. dakikada Bülent Kocabey'in sol kanattan ortasında Youla topu filelere gönderdi: 2-1



Bu arada, Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor maçında aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı tribünden izledi.

