Es Es ve GS, cezaya abone

T24 - Ceza tahtasının tepesinde aynı 2 kulüp bulunuyor. Miktar olarak Eskişehirspor, maç sayısı olarak Galatasaray zirvede.



NTV'nin haberine göre Turkcell Süper Lig'in geride kalan 12 haftasında, kulüplere toplam 898 bin 500 TL para cezası (Tahkim'e yapılan başvuruların ardından) kesildi. Geçen sezon 12 haftada aldığı toplam 106 bin 500 TL+ihtar cezasını 145 bin TL'ye çıkartan Eskişehirspor, bu kategoride ilk sıranın sahibi. Es Es'i 130 bin TL ile Ankaragücü ve 92 bin 500 TL ile Beşiktaş (geçen sezon 180 bin TL) takip etti. 2008-2009'un ilk 12 haftası sonunda 266 bin TL cezaya çarptırılan Galatasaray, bu sezon aynı dönemde 87 bin 500 TL'ye mahkum edildi. Geçen sezon 12. haftayı 107 bin 500 TL ile kapatan Fenerbahçe ise 2009-210'da 89 bin TL ceza aldı.



Eskişehir temsilcisi ceza miktarında tepede yer alırken, Galatasaray cezaların maçlara dağılımında liderliği yine kaptırmadı. Geçen sezon ilk 12 maçın 9'unda ceza alan sarı-kırmızılı kulüp, bu sezon 12'de 8 yaptı. Cimbom; Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaragücü, Eskişehirspor, Beşiktaş, Denizlispor ve Gaziantepspor karşılaşmalarında yaşanan olaylar nedeniyle para cezası, Kayserispor mücadelesi nedeniyle ise ihtar cezasına çarptırıldı.



Saha olayları bakımından en az başı ağrıyan kulüp Denizlispor oldu. Yeşil-siyahlılar, şimdiye kadar sadece 5 bin TL ceza ödedi. Kayserispor ve Kasımpaşa ise 10'ar bin TL ile Denizli ekibini takp etti.



24 maç men, 6 ihtar



Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübe neredeyse 1 milyon TL fatura kesen PFDK, futbolculara da ceza yağdırdı. Kurul, 16 farklı futbolcuya toplam 24 maç men ve 6 ihtar cezası verdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un tecrübeli ismi Okan Buruk, 4 maç ceza ile ilk sırada yer aldı. Emre Belözoğlu, Keita, Bilica ve Bebbe 3'er maç ceza alırken, Djiehoua ve Dixon da 2'şer maçla cezalandırıldı. Arda, Erkan Sekman, Murat Sözgelmez, Mehmet Ali Tunç, Herve Tum ve İbrahim Toraman'a ihtar verildi. Para cezası alan tek futbolcu ise Beto oldu. Gaziantepspor'un Brezilyalı oyuncusu 3 bin TL ile czalandırıldı.



Ceza Puan Tahtası



1. Eskişehirspor 145

2. Ankaragücü 130

3. Beşiktaş 92.5

4. Fenerbahçe 89

5. Galatasaray 87.5

6. Bursaspor 77.5

7. Antalyaspor 72.5

8. Diyarbakırspor 65

9. İstanbul BŞB. 24

10. Manisaspor 22.5

11. Gaziantepspor 20

12. Ankaraspor 12.5

Trabzonspor 12.5

Gaziantepspor 12.5

13. Sivasspor 10.5

14. Kasımpaşa 10

Kayserispor 10

15. Denizlispor 5



Toplam 898.5