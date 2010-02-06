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Spor

Es Es, son dakikalarda güldü: 2-1

Eskişehirspor, sahasında İstanbul büyükşehir Belediyespor'u, her iki yarının son dakikalarında bulduğu birer golle 2-1 mağlup etti.

06 Şubat 2010 02:00

T24 - Turkcell Süper Lig 20. haftadasında bugün (6 Şubat 2010) Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Eskişehirspor, her iki yarının son dakikalarında bulduğu birer golle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

İlk yarıda Eskişehirspor'un, rakip takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a göre daha etkili bir top oynarken, ilk yarının son dakikalarında Eskişehirspor'lu Okwuwanne, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu skorla ilk yarı tamamlanırken, ikinci yarı da daha dengeli bir oyun vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, baskısını arttırdığı dakikalarda, Tum'un attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Son dakikalarda gelişen Eskişehirspor akınında tecrübeli forvet Ümit Karan, yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşuyla takımını 2-1 öne geçiririken, bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti.




Maçtan dakikalar

İlk yarı

1. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor atağında Ekrem'in sol kanattan yaptığı ortasında Volkan, tehlikeyi uzaklaştıramayınca meşin yuvarlak İskender'in önünde kaldı. İskender'in şutunda Ivesa, topu kale direğinin yanında tuttu.

11. dakikada, Volkan'ın sol kanattan yaptığı ortada top, İstanbul Büyükşehir Belediyespor defansını geçip Okwuwanne'nin önünde kaldı. Okwuwanne de meşin yuvarlağı ceza sahası dışında bulanan Koray'a verdi. Koray'ın şutunda Hasagiç, topu kolaylıkla kontrol etti.

17. dakika Bülent Kocabey, topu ceza sahası içine ortaladı. Okwuwanne, topa kafasıyla dokundu. Meşin yuvarlak dışarı çıkmak üzereyken Ümit, topu yakaladı. Ümit, meşin yuvarlağı El Saka'ya verdi. El Saka'nın şutunda top, kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.

45+2. dakika Ümit'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Okwuwanne, topu kafasıyla Hasagiç'in solunda filelerle buluştu: 1-0

İkinci yarı

61. dakikada Tum, sol kanatta sürdüğü topla Volkan'ı çalımladı. Daha sonra Tum, meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Gökhan, Tum'un ceza sahası içine attığı topa düzgün bir vuruş yaptı. Gökhan'ın şutunda Ivesa, topu kontrol edemedi, ancak Eskişehirspor defansı topu uzaklaştırdı.

69. dakikada Ekrem, sahanın solundan topu ceza sahası içine gönderdi. Ekrem'in ortalığı topa Tum, kafayla vurdu. Tum'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ivesa'nın solundan filelerle buluştu: 1-1

87. dakikada Erkan'ın pasında topa hareketlenen Adem, Barbosa'yı geçti. Adem'in ceza sahası içine orta ve pas karışımı attığı şutta top, kalenin üzerinden auta çıktı.

89. dakikada Sezer'in ceza sahasının sağından yaptığı ortada Ümit, topu kafa vuruşuyla filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ESKİŞEHİRSPOR: 2 - İBB: 1
    
Stat: Atatürk

Hakemler: İlker Meral xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx, Hakan Yemişken xxx

Eskişehirspor: Ivesa xx, Sezgin x (Dk. 83 Erkan x), Nadareviç xx, El Saka xxx, Volkan xx, Bülent Ertuğrul x, Doğa xx, Koray xx, Bülent Kocabey x (Dk. 70 Sezer x), Ümit x, Okwuwanne xx (Dk. 77 Adem x)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç x, Cesario xx, Efe x, İbrahim x (Dk. 67 Tevfik x), İskender xxx (Dk. 82 Mahmut x), Ekrem xx, Tum xx, Sylla x, Rızvan xx, Gökhan x, Barbosa xx

Gol: Dk. 45+2 Okwuwanne, Dk. 89 Ümit (Eskişehirspor), Dk. 69 Tum (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Tum (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Bülent Kocabey, Dk. 89 Ümit, Dk. 90 El Saka (Eskişehirspor), Dk. 37 Syyla, Dk. 85 Efe, Dk. 90 Tum (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

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