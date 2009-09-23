T24 LogoT24 Logo
Spor

Es Es sahasında yenilmiyor

23 Eylül 2009 16:30

Es Es sahasında yenilmiyor

Eskişehirspor, ligin geride kalan 6 haftasında yaptığı üç deplasman maçından berabere ayrılırken, kendi sahasından yaptığı üç maçtan galibiyet aldı.

Geçen sezon 12 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Eskişehirspor, 2009-2010 sezonunda Ümit Karan, Mehmet Yılmaz, Burak Yılmaz ve Youla transferleriyle kadrosunu güçlendirdi. Eskişehirspor, lige deplasmanda yaptığı Manisaspor maçıyla başladı. Kırmızı şimşekler, bu maçta 0-0 berabere kalarak lige bir puanla başladı.

Es-Es'ler, ligin ikinci haftasından Bursaspor karşısına çıktı. Kadrosuna yeni kattığı oyuncularla kendi taraftarı önüne ilk kez çıkan Eskişehispor, Bursaspor'u 3-2 yendi. Eskişehirspor, aynı zamanda sezonun ilk üç puanını hanesine yazdırdı.

Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanına giden kırmızı-siyahlılar bu maçta da golsüz berabere kalarak deplasmanda ikinci aldı. Ligde ilk üç haftayı 5 puanla kapatan Eskişehirspor, 4. hafta Antalyaspor'u konuk etti. Es-Es'ler Antalyaspor maçını 2-1 kazanarak ligdeki puanını 8'e çıkarttı.

Gençlerbirliği ile ligin 5. haftasında Ankara'da karşılaşan Eskişehirspor, 2-2'lik sonuçla ligdeki üçüncü deplasman beraberliğini aldı.
“Anadolu Yıldızı” olarak adlandırılan Eskişehirspor, ligin 6. haftasında da Gaziantepspor ile sahasında karşılaştı. Eskişehirspor, zorlu geçen maçı 3-2 kazanarak ligdeki 3. galibiyetini aldı.

ALTI HAFTADA ÜÇ GALİBİYET, ÜÇ BERABERLİK

Kırmızı-siyahlılar, geride kalan 6 hafta sonunda 12 puan toplayarak, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırayı aldı. 6 hafta da 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Es-Es'ler, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte ligde mağlup olmayan 3 takımdan biri oldu.

İlk 6 haftada 10 gol atan Eskişehirspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından ligin en golcü takımları arasından yerini buldu.

İç sahada yaptığı 3 maçta yediği 5 gole karşılık 8 gol atan Eskişehirspor, dış sahada yaptığı 3 maçta ise 2 gol atıp kalesinde 2 gol gördü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24