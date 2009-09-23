Es Es sahasında yenilmiyor



Eskişehirspor, ligin geride kalan 6 haftasında yaptığı üç deplasman maçından berabere ayrılırken, kendi sahasından yaptığı üç maçtan galibiyet aldı.



Geçen sezon 12 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Eskişehirspor, 2009-2010 sezonunda Ümit Karan, Mehmet Yılmaz, Burak Yılmaz ve Youla transferleriyle kadrosunu güçlendirdi. Eskişehirspor, lige deplasmanda yaptığı Manisaspor maçıyla başladı. Kırmızı şimşekler, bu maçta 0-0 berabere kalarak lige bir puanla başladı.



Es-Es'ler, ligin ikinci haftasından Bursaspor karşısına çıktı. Kadrosuna yeni kattığı oyuncularla kendi taraftarı önüne ilk kez çıkan Eskişehispor, Bursaspor'u 3-2 yendi. Eskişehirspor, aynı zamanda sezonun ilk üç puanını hanesine yazdırdı.



Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanına giden kırmızı-siyahlılar bu maçta da golsüz berabere kalarak deplasmanda ikinci aldı. Ligde ilk üç haftayı 5 puanla kapatan Eskişehirspor, 4. hafta Antalyaspor'u konuk etti. Es-Es'ler Antalyaspor maçını 2-1 kazanarak ligdeki puanını 8'e çıkarttı.



Gençlerbirliği ile ligin 5. haftasında Ankara'da karşılaşan Eskişehirspor, 2-2'lik sonuçla ligdeki üçüncü deplasman beraberliğini aldı.

“Anadolu Yıldızı” olarak adlandırılan Eskişehirspor, ligin 6. haftasında da Gaziantepspor ile sahasında karşılaştı. Eskişehirspor, zorlu geçen maçı 3-2 kazanarak ligdeki 3. galibiyetini aldı.



ALTI HAFTADA ÜÇ GALİBİYET, ÜÇ BERABERLİK



Kırmızı-siyahlılar, geride kalan 6 hafta sonunda 12 puan toplayarak, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırayı aldı. 6 hafta da 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Es-Es'ler, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte ligde mağlup olmayan 3 takımdan biri oldu.



İlk 6 haftada 10 gol atan Eskişehirspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından ligin en golcü takımları arasından yerini buldu.



İç sahada yaptığı 3 maçta yediği 5 gole karşılık 8 gol atan Eskişehirspor, dış sahada yaptığı 3 maçta ise 2 gol atıp kalesinde 2 gol gördü.

