Es Es, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti

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Maçtan dakikalar

ESKİŞEHİRSPOR: 2 - KASIMPAŞA: 0

Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Eskişehirspor, Kasımpaşa'ya da geçit vermeyerek son 5 maçında 4'üncü galibiyetine ulaştı.Karşılaşmaya iyi başlayan Eskişehirspor 36. dakikada Sezer Öztürk'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda Eskişehirspor baskısını sürdü. Es-Es'i rahatlatan gol 81. dakikada eski Beşiktaşlı Erkan Zengin'den geldi.Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Eskişehirspor bu galibiyetle puanını 48'e yükseltirken Kasımpaşa 33 puanda kaldı.18. dakikada Eskişehirspor atağında Aydın'la verkaç yapan Doğa, ceza sahası içine girdi. Doğa'nın şutunda top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.26. dakikada Moritz'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sancak'ın gelişine güzel vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.36. dakikada Sezer, Ümit Karan'ın kafayla indirdiği topla sağ tarafta buluştu. Sezer'in güzel vuruşunda Kasımpaşalı Merthan'a çarpan top, kaleci Murat'ın solundan filelerle buluştu: 1-045+1'inci dakikada Aydın'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasındaki Ümit Karan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.52. dakikada Ümit Karan'ın sol kanattan yaptığı ortada Aydın ceza sahasında topla buluştu. Aydın'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Murat kornere çeldi.61. dakikada Ümit Karan'ın orta sahadan verdiği pasta Sezer sol tarafta topla buluştu. Sezer'in ceza sahasına girerek attığı şutta kaleci Murat topu güçlükle bloke etti.81. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Erkan Zengin, Kasımpaşa savunmasını oyundan düşürdü. Erkan'ın vuruşunda top kaleci Murat'ın sağından filelerle buluştu: 2-0AtatürkAbdullah Yılmaz, Hakan Atilla Gökbilgin, Serdar AkçerIvesa, Sezgin, El Saka, Nadarevic, Volkan, Bülent Ertuğrul (Dk. 71 Alper), Doğa, Aydın (Dk. 62 Erkan Zengin), Sezer, Mehmet Yılmaz, Ümit Karan (Dk. 80 Okwunwanne)Murat Şahin, Sancak, Moritz (Dk. 64 Özgür), Ergün (Dk. 81 Ali), Gökhan (Dk. 51 Şahin), Mustafa, Merthan, Emre, Yekta, Cenk, KellerDk. 36 Sezer, Dk. 81 Erkan Zengin (Eskişehirspor)Dk. 43 Sezer, Dk. 43 Sezgin, Dk. 60 El Saka, Dk. 88 Volkan (Eskişehirspor), Dk. 5 Emre Toraman, Dk. 76 Şahin (Kasımpaşa)