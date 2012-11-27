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Spor

Es Es, Kardeniz'de de esti

Ligde son iki maçını kazanan Trabzonspor evinde Eskişehirspor'a 3-0 mağlup oldu

27 Kasım 2012 00:49

 

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın kapanış mücadelesinde Eskişehirspor, Trabzonspor'u Avni Aker Stadyumu'nda 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Tolga Özkalfa yönettiği karşılaşmanın golleri 26. dakikada Kamara, 29. dakikada Necati Ateş ve 65. dakikada muhteşem bir gole imza atan Servet Çetin'den geldi. Bu galibiyetin ardından Eskişehirspor tarihinde ilk kez Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmiş oldu. Trabzonspor ise Akhisar Belediyespor ve Orduspor galibiyetinin ardından 3. maçta kaybetmiş oldu.

 

Servet Çetin'den jeneriklik gol

 

Karşılaşmaya damga vuran isim ise tartışmasız Servet Çetin oldu. Tecrübeli savunma oyuncusu 65. dakikada Trabzonspor yarı sahasının ortasından aldığı topta rakiplerini sırayla çalımladı ve muhteşem bir vuruş ile jeneriklik bir gole imza attı.

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