Es Es, Gençler'le paunları paylaştı: 0-0

T24 -

Maçtan dakikalar

ESKİŞEHİRSPOR: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0

Eskişehirspor, evinde oyndaığı maçta Ankara temsilcilerinden Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.Maç öncesi seremoniye Eskişehirspor, üzerinde ''verginiz varsa adınız var, kazanan Türkiye için ülkemize çarpan her yüreğe ihtiyacımız var'' yazan pankartla çıktı.2. dakikada Ümit Karan'ın pasında topa hareketlenen ve kaleci Serdar ile karşı karşıya kalan Okwuwanne, topu kafayla filelere göndermek istedi. Okwuwanne'nin, kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.10. dakikada Sezgin'in sol kanattan attığı uzun pasta Mehmet Yılmaz, topu kafayla Ümit Karan'a indirdi. Ümit'in şutunda top kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.16. dakikada Gençlerbirliği atağında Mustafa, topu topuk pasıyla Burhan'a attı. Burhan, ceza sahasına ilerlemek istedi. Ancak, Ivesa kalesinden çıkıp topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.24. dakikada Kerem'in orta sahanın solundan attığı uzun topta, Ivesa kalesini terk etmekte gecikti. Topla buluşan Burhan, meşin yuvarlığı hiç bekletmeden kaleye gönderdi. Burhan'ın vurduğu meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.41. dakikada Mustafa, attığı topuk pasıyla Kahe'yi buluşturdu. Ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kahe'nin şutunda top, kalenin üst direğinden döndü. Dönen topu, Eskişehirspor defansı uzaklaştırdı.56. dakikada Okwuwanne'nın ceza sahası dışına çıkarttığı topla Ümit Karan buluştu. Ümit'in şutunda top az farkla auta çıktı.72. dakikada Sezer'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içindeki Mehmet Yılmaz, topu kafayla kaleye göndermek istedi. Mehmet Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.75. dakikada Gençlerbirliği defansının hatasını değerlendiren Ümit Karan, topla buluştu. Ümit'in şutunda meşin yuvarlak, kalenin solundan dışarıya çıktı.76. dakika Adem Sarı, çalımlarla ceza sahası içine kadar girdi. Adem'in yaptığı düzgün vuruşta kaleci Serdar, topu iki hamlede kontrol etti.Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.AtatürkHalis Özkahya xxx, Serdar Akçer xxx, Uygar Bebek xxxIvesa xx, Koray xx, Nadareviç xxx, El Saka xx, Sezgin x, Bülent Ertuğrul x, Doğa x (Dk. 57 Ragıp x), Erkan xx (Dk. 57 Sezer x), Mehmet Yılmaz x, Ümit Karan x, Okwuwanne x (Dk. 69 Adem Sarı x)Serdar xx, Orhan xx, İlhan xx, Aykut x, Radeljic xx, Kerem xx, Harbuzi x (Dk. 77 Serkan Çalık x), Jurica x (Dk. 62 Cem x), Kahe x, Mustafa xx, Burhan xx (Dk. 62 Hurşit x)Dk. 85 El Saka (Eskişehirspor), Dk. 73 İlhan (Gençlerbirliği)