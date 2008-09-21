'Es-es' galibiyete hasret kaldı: 2-2



Turkcell Süper Lig'de dördüncü hafta maçında Eskişehirspor, kendi sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.



Turkcell Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor ile Sivasspor arasında yapılan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Maça hızlı başlayan ev sahibi Eskişehirspor, defans oyuncusu Sezgin Coşkun'un golüyle 1-0 öne geçti.



Golden sonra Sivasspor beraberlik için Mehmet Yıldız ve Balili ile bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı. Eskişehirspor, Lovrek ve Youla ile zaman zaman Sivasspor kalesine gitmesine rağmen bu pozisyonlarda Petkoviç'i geçmeyi başaramadı ve ilk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya Sivasspor hızlı başladı ve aradığı golü 54. dakikada Musa Aydın ile bularak beraberliği sağladı.



Golden 7 dakika sonra ev sahibi Eskişehirspor Lovrek'in golüyle öne geçmesine rağmen, Sivasspor 74. dakikada golcü Mehmet Yıldız'ın attığı golle beraberliği sağladı.



Kalan dakikalarda her iki takımın da çabası sonuç vermeyince maç 2-2 beraberlikle sona erdi.



Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 3'e çıkarttı.



Sivasspor ise lider girdiği haftaya puanını 8'e çıkartırken, liderliği kaybetmiş oldu.



ESKİŞEHİRSPOR: 2 - SİVASSPOR: 2

Stat: Atatürk

Hakemler: İlker Maral, Mehmet Kısal, Muharrem Yılmaz

Eskişehirspor: Ivesa xxx, Sezgin Coşkun xx, Nadareviç x, Vucka x, Murat Önür xx, Koray xx, Bülent Ertuğrul xx, Poljak x, Özgür xx (Dk. 69 Doğa xx), Youla x (Dk. 71 Tayfun Türkmen x), Lovrek xxx (Dk. 85 Abdullah ?)

Sivasspor: Petkoviç xxx, Abdurrahman xx, Faruk xx (Dk. 90 Murat Sözgelmez ?), Da Silva Bilica xx, Diallo xxx, Sylla xx, Musa Aydın xxx, Sezer xx, İbrahim Dağaşan xx (Dk. 46 Tum xx), Balili xx (Dk. 77 Sergio xx), Mehmet Yıldız xx

Goller: Dk. 7 Sezgin Coşkun, Dk. 60 (Pen.) Lovrek (Eskişehirspor), Dk. 54 Musa Aydın, Dk. 75 Mehmet Yıldız (Sivasspor)

Kırmızı Kart: Dk. 86 Abdurrahman (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Dk. 27 Bülent Ertuğrul, Dk. 31 Murat Önür, Dk. 61 Lovrek, Dk. 79 Koray, Dk. 79 Doğa (Eskişehirspor), Dk. 50 Sylla, Dk. 62 Diallo, Dk 87 Faruk (Sivasspor)







MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada Eskişehirspor'da Youla sol kanattan taşıdığı topu ceza alanına ortaladı. Topla bulaşan Sezgin topu filelere gönderdi:1-0



12. dakikada Balili'nin ceza alanına doğru gönderdiği topla buluşan Mehmet Yıldız, topu auta gönderdi.



22. dakikada Murat Önür'ün sol kanattan ortaladığı top Petkoviç'te kaldı.



24. dakikada Koray'ın sağ kanattan ortaladığı topa Bülent Ertuğrul kafa vurdu. Top Petkoviç'te kaldı.



26. dakikada Faruk topu sağ kanattan taşıyarak ceza alanına girdi. Faruk'un ortasında top Ivesa, topu kontrol etti.



38. dakikada Koray'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktasında buluşan Lovrek, topu auta attı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Eskişehirspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



İKİNCİ YARI



48. dakikada Sivasspor'dan Sezer'in ceza sahası dışından attığı şut Eskişehirspor defansına çarparak kornere çıktı.



52. dakikada Özgür'ün sağ taraftan attığı korner atışında topla buluşan Lovrek topu auta attı.



54. dakikada Abdurrahman sağ taraftan yaptığı ortada topla buluşan Musa Aydın, topu ağlara gönderdi:1-1



58. dakikada ceza alanı içinde top Faruk'un eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Lovrek topu filelerle buluşturdu: 2-1



66. dakikada Tum'un ceza alanı dışından attığı şut az farkla dışarı çıktı.



75. dakikada Musa Aydın'ın sol kanattan ceza sahasında yaptığı ortada topla buluşan Mehmet Yıldız, topu filelere gönderdi:2-2



82. dakika Poljak'ın pasında topla buluşan Koray'ı şutunda top Petkoviç'te kaldı.



Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

