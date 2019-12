-ES ES DEPLASMANDA GÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yendi. 46. dakikada sağdan Rızvan'ın yaptığı ortada, arka direkte Ali topu önüne alırken, vuruşunda Holosko'nun da dokunamadığı meşin yuvarlak, kaleye paralel olarak az farkla auta gitti. 50. dakikada Cihan'ın hatalı geri pasında, kaleci Hasagiç'in müdahale edemediği top yan direğin hemen yanından an az farkla kornere gitti. 52. dakikada hızlı atağa çıkan Eskişehirspor'da soldan Erkan'ın ortaladığı topa kale önünde Ümit'in voleyle şık vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti. 59. dakikada Sezer'den aldığı pasla çalımlarla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza sahasına giren Burhan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu üsten az farkla auta göndererek önemli bir gol şansını değerlendiremedi. 72. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor defansında Can Arat'ın ayağının altından kaçırdığı topla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Sezer'in vuruşu Hasagiç'den dönerken, daha sonra araya giren Rızvan tehlikeyi uzaklaştırdı. 90+1. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Holmen'in dar açıda olmasına karşın vuruşunda, top üstten auta çıktı. Eskişehirspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Suat Arslanboğa xxx, Muharrem Yılmaz xxx, Mustafa İspiroğlu xxx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç xx, Rızvan x, Can xx, Mahmut x (Dk. 27 Gökhan Süzen xx), Ekrem x, Efe xx (Dk. 46 Ali x), Cihan xx, İbrahim Akın xx, Holmen xx, Holosko x (Dk. 66 İskender x), Tum x Eskişehirspor: Ivesa xx, Sezgin xx, Nadarevic xx, Olivera xx, Volkan xx, Alper xx, Bülent xx (Dk. 64 Doğa x), Burhan xxx (Dk. 66 Serdar x), Erkan xxx, Sezer xxx (Dk. 83 Veysel x), Ümit xx Goller: Dk. 32 Burhan, Dk. 44 Sezer (Penaltıdan) (Eskişehirspor) Kırmızı Kart: Dk. 87 Alper (Eskişehirspor) Sarı Kartlar: Dk. 2 Cihan, Dk. 26 Efe, Dk. 43 Rızvan, Dk. 54 Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)