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Spor

Es Es 90+4'te güldü

Eskişehir ataklarına Trabzonspor genç kaleci Onur'la direndi, son sözü 90+4'te Ümit Karan söyledi.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - Ligde 31. haftanın son maçında Umut Bulut 1 dakika içinde iki sarı kartla atıldı. Eskişehir ataklarına Trabzonspor genç kaleci Onur'la direndi, son sözü 90+4'te Ümit Karan söyledi.


Turkcell Süper Lig'de Eskişehirspor ile Trabzonspor arasındaki 31. haftanın son maçı Eskişehirspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Eskişehir Atatürk Stadı’ndaki mücadele beklenenin aksine düşük tempoda başlarken, ilk yarıda Eskişehirspor Ümit Karan ve Sezer’in vuruşlarında gole yaklaştı, ancak bunlarda Onur başarılıydı.


İlk yarının 25. dakikasında hakeme itirazdan kart gören Trabzonspor’un golcüsü Umut, 1 dakika sonra Bülent Ertuğrul’a hava topu mücadelesinde dirsek atınca ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı


İkinci yarı Eskişehirspor hâkimiyetinde seyreden oyunda, bordo-mavililerin genç kalecisi Onur kurtarışlarıyla maça damgasını vururken, 85’te Ümit karan çok net bir pozisyonda topu kafayla dışarıya attı. Ancak tecrübeli golcü, uzatm anlarında skoru belirledi. Koray'ın ortasına çok şık bir kafa vuruşu yapan Ümit Karan, Onur'u mağlup ederek, Es-Es'e 3 puanı getirdi.


90 dakika sonunda çıkan 1-0'lık sonuçla puanını 51 yapan Eskişehirspor, ilk 5 hedefini son 3 haftaya taşırken, Trabzonspor 31. haftayı 53 puanla 5. sırada kapattı.



Maçtan Notlar



-Eskişehirsporlu futbolcular maç öncesi seremoniye, ''Aşılı çocuk, sağlıklı çocuk. Onu sevin, koruyun, aşılayın'', Trabzonsporlu futbolcularda ''Spor yaşatır, sigara öldürür'' yazılı pankartlarla çıktı.


-Açık tribündeki kırmızı-siyahlı taraftarlar, ''Sahada Es-Es'ten, trafikte kurallardan vazgeçme'' yazılı pankart açtı.


-Maç öncesinde Akçaabat Sebatspor Kulübü Onursal Başkanı Mevlüt Selami Yardım için saygı duruşunda bulunuldu.

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