'Eş durumu mağduru' öğretmenlere iyi haber

Sakarya bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olan Melike Bıçakçı'nın, Kırklareli'de bankada çalışan eşinin yanına atamasının yapılması için 21 Aralık 2011'de yaptığı başvurunun, MEB'in ''eşin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde sayılan sigortalılardan olmadığı'' gerekçesiyle reddetmesi üzerine Sakarya 2. İdare Mahkemesi'ne açtığı dava sonuçlandı.

Bıçakçı'nın açtığı davada, daha önce yürütmeyi durduran mahkeme, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Öğretmenlerin isteğe ve özür durumuna bağlı atama planının, ilgili yönetmeliğe göre yapıldığı belirtilen kararda, öğretmenin, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, ''atanmak istediği yerde eşinin bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi gerektiği'' kaydedildi.

Davacı öğretmenin eşinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesine göre, ''bankalar için kurulan özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar'' arasında bulunduğu ifade edilen kararda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, bu tür sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) devredileceği belirtildi.

Kararda, ''Bu tür sandıkların herhangi bir işleme gerek kalmaksızın belirli bir süre içerisinde SGK'ya devredileceğinin zorunlu olması karşısında, davacı eşinin SGK'ya bağlı sigortalı sayılmaması kanunun amacına aykırı olacaktır'' değerlendirmesi yer aldı.

MEB'in, 2011 için hazırlanan ''Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzu''nda, ''bankalar için kurulan özel emeklilik sandığına tabi çalışanların'' yer değiştirme talebinde bulunabileceğinin düzenlendiği belirtilen kararda, Aralık 2011'deki ''eş durumu özrü'' atamalarında, ''eşinin son 2 yılda, 360 gün sigortası bulunan ve sigortalılığı devam edenlerin başvuruda bulunabileceğinin'' belirtildiği kaydedildi.

Atama kılavuzu ile yer değiştirmenin kapsamının daraltılmasının hukuka aykırı olduğu savunulan kararda, dava konusu işlemin iptaline karar verildiği bildirildi.