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EŞ DÖVME KAVGASINDA 1 ÖLÜ, 15 YARALI MENEMEN (A.A)

25 Şubat 2011 11:15

-EŞ DÖVME KAVGASINDA 1 ÖLÜ, 15 YARALI MENEMEN (A.A) - 25.02.2011 - İzmir'in Menemen ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralananlardan biri öldü. 15 yaralının tedavisi ise çeşitli hastanelerde sürüyor. Menemen Garajı önünde aralarında akrabalık bağı olan iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 16 kişiden Savcı Zencir (24) kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.  Yaralılardan Bedrettin Tunç, Ercan Zencir, Yüksel Tunç, Sedat Tunç, Nafiz Kaya, Hakan Kaya, Erkan Kaya, Gökhan Kaya'nın Menemen Devlet Hastanesi, Nizamettin Zencir, Sakine Kaya'nın Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erkan Tunç, Şemsettin Gezer, Ramiz Kaya ve Alaaddin Kaya'nın Ege Üniversitesi Hastanesi, Nusrettin Gezer'in ise Karşıyaka Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Yaralılardan Erkan Tunç, Alaaddin Kaya ve Sakine Kaya'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu ifade edildi. Kavgayla ilgili E.K gözaltına alınırken, kaçan A.K'nın yakalanması için de çalışmalar başlatıldı. Menemen'de yaşayan Nafiz Kaya'nın, eşi Gülizar Kaya'yı dövmesi sonucu kadının Erzurum'da yaşayan ailesine haber verdiği, ağabeyi ve dayısının Menemen'e gelerek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, Menemen Garajı önünde karşılaşan iki aile üyelerinin tartışması sonucu olayın meydana geldiği iddia edildi. İki aile arasında daha önce de muhtarlık seçimleri nedeniyle husumet bulunduğu da öne sürüldü.

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