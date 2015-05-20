Eş değiştirme yöntemli ‘swinger’ çetesi çökertildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri şafak vakti yaptığı operasyonda eş değiştirerek para karşılığı fuhuş yapan gruba operasyon yaparak çeteyi çökertmiş, çete lideri Eren Ş., sevgilisi Ebru A. ile birlikte 23 kişiyi gözaltına almıştı. Bunlardan 14'ü erkek 1'i kadın 15 kişi tutuklandı.

Çetenin haftada 3 gün özellikle hafta sonları eşler ve iş adamlarıyla birlikte bin 500 ile 700 lira arasında değişen fiyatla fuhuş yaptıkları villanın da görüntüleri ortaya çıktı. Lüks villanın her odasında yatak, salonda çok sayıda içki şişesi ve yatak altlarında fantezi iç çamaşırları olduğu görüldü. Çetenin villayı özellikle şehir dışında seçtiği belirlendi.

Çete lideri Eren Ş.'nin kendi kız arkadaşı Ebru A. ile bu işe başladığı, daha sonra Çukurova Üniversitesi Voleybol Kulübüne gelen kızları kız arkadaşının yardımıyla ağına düşürdüğü belirlendi. Eren Ş. bu yöntemle çok sayıda üniversite öğrencisi kızı villaya getirip burada toplu seks yapmalarını sağladı. Eren Ş. bu öğrencilerden para almadan toplu seks yaptırdığı için bundan dolayı işlem yapılamadı. Genç kızların şikayetçi olması durumunda ayrıca Eren Ş. ve sevgilisi hakkında işlem yapılacak.

Eren Ş. daha önce tanıdığı üniversite öğrencisi İ.D.A (20) isimli genç kızı da bir gün villaya davet etti. Eren Ş. villaya gelen üniversite öğrencisine alkol ikram etti. Genç kız bir yudum alınca içinde ilaç olduğunu fark etti ve villadan ayrıldı. Operasyon sonrasında genç kız, Eren Ş.'den şikayetçi oldu.

Üniversite öğrencilerinin yanı sıra sosyal paylaşım sitesi üzerinden de evli çiftlere yönelen ve Facebook'tan çok sayıda çiftle iletişime geçen Eren Ş.'nin, yaklaşık 50 çifti villaya getirdiği ve çiftlerden para almadığı, ancak buraya gelenlerden sadece 15 çiftin para karşılığı eş değiştirerek seks yapmayı kabul ettiği öğrenildi.

Bu arada tutuklanan H.L.'nin evli olmasına rağmen bir de birlikte yaşadığı sevgilisi İ.B. ile eşli seks partilerine katıldığı, İ.B.'yi de "Bu partilere katılırsan seninle evleneceğim" diyerek ikna ettiği ortaya çıktı.

Polis operasyon yaptığında ise H.L.'yi başka bir kadının yatağında yakaladı. Bu durumu öğrenen İ.B.'nin sorgu sırasında sinir krizleri geçirerek, "Benimle evleneceğim diye kandırıp bu partilere soktu. Başka bir kadının kucağında yakalanmış, lanet olsun" dediği öğrenildi.

Gözaltına alında sorgulanan kadınlar, gözyaşlarıyla ifade verdi. Seks partilerine katılan kadınlar, eşleri tarafından teşvik edildiğini, sonrasında ise alışkanlık haline geldiğini söyledi. Seks partisi için ’tur’ adı altında farklı şehirlere gittiklerini de dile getiren kadınların, zaman zaman çocuklarını bırakacak kimse bulamayınca, villaya getirdiği ortaya çıktı.

Bu kişilerin çocuklarını üst katta uyuttuktan sonra, alkol ve uyuşturucu alıp grup seks yaptığı ifade edildi.

’Swinger’ partilerinin kapalı grup halinde yapılan seks partisine dışarıdan gelenlerin referans göstermesi istendi.

Maddi geliri yüksek ve ünvan sahibi olanları tercih edilirken, katılım için de bin 500 lira alan E.Ş.’nin kazancı bazı geceler 25 bin TL’ye kadar çıktı.

Tek katılanların isteğine göre üniversite çevresinden kız ayarlanırken, kadınları da E.Ş.’nin kız arkadaşı E.A.’nın organize ettiği saptandı.

Partiye katılanları teknik takibe takılmamak için de kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmalar da çözüldü.

Grupta, 2 erkek ile bir kadının ilişkisine ’tost’, sevişen çiftleri izleyenlere ’soft’, uyuşturucuya ’şeker’ veya ’neskafe’, zengin işadamlarına ’kelle’, eşsiz katılanlara ’koz’, parti sırasında hiç kimse ile ilişkiye girmeden çıplak olarak hizmet edene ’köle’, dışarıdan ilk kez katılana ’misafir’ dendiği anlaşıldı.

Aylık 4 bin liraya kiralanan 3 katlı lüks villanın Seyhan Baraj Gölü manzaralı olduğu, son 1 yıldır 3 günde bir parti düzenlendiği anlaşıldı.

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