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Ekonomi

Eş, çocuk, sevgiliye verilen hediyelere yüzde 35 oranında vergi konulacak!

Şükrü Kızılot, "Ev, dükkan, yazıhane, arsa, arazi ve diğerlerinde, beyan edilen tutarın 75 bin lirayı aşan kısmı yüzde 35 oranında gelir vergisine tabi tutulacak" dedi

16 Ocak 2013 11:36

Gelir Vergisi Kanunu değişiyor. Yeni Gelir Vergisi Kanunu tasarısına göre, anne, baba, eş, çocuk, kardeş, sevgiliye bırakılan menkuller ile verilen hediyelerden yüzde 35'e kadar vergi alınacak.

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot'un aktardığı bilgilere göre; eş, çocuklar ile anne, baba ve kardeşlere alınan veya bağışlanan ev, dükkan, yazıhane, arsa, arazi, otomobil, cip ya da bunlara verilen paraya veya banka hesabına ortak etmeye, yüzde 35'e kadar "gelir vergisi" uygulanacak.

Kızılot, "Ev, dükkan, yazıhane, arsa, arazi ve diğerlerinde, beyan edilen tutarın 75 bin lirayı aşan kısmı yüzde 35 oranında gelir vergisine tabi tutulacak" dedi.

Hesaplanan gelir vergisi Şubat ve Haziran aylarında iki eşit taksitle ödenecek.

Bunun yanında nafakalar, tazminatlar, düğün takıları ve yurtdışında vergiye tabi tutulmuş gelirler "gelir vergisi" uygulanmayacak.

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