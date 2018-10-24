Eş cinayeti sanığına haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapis

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da eşi Pınar Çaçan\'ı, (35) kendisini aldattığı iddiasıyla öldüren İhsan Çaçan\'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıla düşürüldü.

Ankara 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki dava dosyasına göre, inşaat işçisi İhsan Çaçan, uzaktan akrabaları Mehmet Ç.\'yi sık sık evlerine geldiğini ve 4 çocuğunun annesi eşi Pınar Çaçan\'la görüştüğünü öğrendi. Çaçan, eşiyle birlikte olduğunu düşündüğü Mehmet Ç.\'yi, 15 Mayıs 2017 günü çalıştığı iş yerine giderek tabancayla yaraladı. Aynı gün Pursaklar\'daki evine giden Çaçan, eşini önce bıçakla yaralayıp daha sonra tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Çaçan hakkında \'eşini kasten öldürmek\' ve \'kasten öldürmeye teşebbüs etme\' suçundan açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, sanık Çaçan, avukatı ve müşteki avukatı katıldı. Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı son sözü sorulan Çaçan, \"Allah kimseye böyle bir şeyi göstermesin. Tahrik altında yaptım, pişmanım\" dedi. Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çaçan\'a \'eşi kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, suçun haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek cezayı 20 yıl hapse indirdi. Çaçan\'a, Mehmet Ç.\'yi öldürmeye teşebbüs suçundan da 9 yıl hapis cezası verildi.



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