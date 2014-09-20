Kışanak: Kobane'ye destekte geç kalırsak telafisi olmaz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak, "Kobanê’yi sahiplenme Kobanê’yle bütünleşme konusunda bir eksiklik yaşarsak, geç kalırsak telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkar. Bu nedenle halkımızın yediden yetmişe bu duyguyla harekete geçmesi gereken bir süreçteyiz. Halkımızı bu duyarlılıkla hareket etmeye, bütün eylem ve etkinliklere en güçlü şekilde katılmaya, yönünü yüzünü Kobanê’ye çevirmeye davet ediyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, DBP Diyarbakır il yöneticileri, çalışan ve partililerle beraber bugün Ofis AZC Plaza önünde basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, DBP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, DBP meclis çalışanları ve partililer katıldı.

Basın açıklamasında konuşan Eş Başkan Gültan Kışanak, Kobanê’de tüm insanlik değerlerine yönelik vahşi bir saldırı olduğunu belirterek, Kobanê halkının hem kentlerini hem kendilerini hem de tüm insanlık değerlerini savunarak kahramanca bir direniş içerisinde bulunduklarını aktardı. Yapılan direnişin herkes adına yapılan bir direniş olduğunu belirten Kışanak, “Bu direniş demokratik bir yaşam için, Ortadoğu’da halklarının kardeşliği adına yapılan direniştir. O nedenle biz Kobanê’deki bu direnişi selamlıyoruz, bu direnişle tüm halkımızın buluşması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Hemen şimdi bugün

yapmasak, yarın geç kalabiliriz

Herkesin bir bütün olarak Kobanê için yapılan insanlık mücadelesini sürdürmesi gerektiğini aktaran Kışanak, 21 Eylül Pazar günü saat 13:00’te DBP İl Binası önünde toplanıp bir yürüyüş gerçekleştireceklerini dile getirdi. Düzenlenecek eyleme tüm halkı katılmaya davet eden Kışanak, “Hemen şimdi bugün yapmasak, yarın geç kalabiliriz. Kobanê’yi sahiplenme Kobanê’yle bütünleşme konusunda bir eksiklik yaşarsak, geç kalırsak telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkar. Bu nedenle halkımızın yediden yetmişe bu duyguyla harekete geçmesi gereken bir süreçteyiz. Halkımızı bu duyarlılıkla hareket etmeye, bütün eylem ve etkinliklere en güçlü şekilde katılmaya, yönünü yüzünü Kobanê’ye çevirmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.