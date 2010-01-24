Erzurumspor sahipsiz kaldı!

T24 - TFF 2. Lig 3. Klasman Grubu'nda yer alan Erzurumspor, mali sıkıntıları nedeniyle bugün (24 Ocak 2010) deplasmandaki Pursaklarspor maçına çıkmadı.



Sezonunun ilk yarısında, 3. haftadaki Kırşehirspor maçına çıkmayan, fakat daha sonra ligdeki mücadelesine devam eden Erzurumspor, bugün Bağlum Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacağı açıklanan Pursaklarspor karşılaşmasına da çıkmadı.



Yaklaşık 10 milyon TL borcu bulunan Erzurumspor Kulübü'nün maddi sıkıntılarının çözülmesi için bir süre önce Vali Sebahattin Öztürk başkanlığında oluşturulan komisyon toplantılarından sonuç alınamayınca takımın dağıldığı belirtildi.



Sezonun ilk yarısında gönüllü olarak Erzurumspor Kulübü'nde idarecilik yapan Yavuz Şenocak, mali sıkıntıları nedeniyle takımın sahipsiz kaldığını söyledi.



Erzurumsporlu futbolcuların, sezonun ilk yarısında kendi imkanlarıyla maçlara çıktığını ve kendilerine sahip çıkılmaması halinde ikinci yarıda maçlara çıkmama kararı aldıklarını anımsatan Şenocak, ''Erzurumspor'un kurtarılması için Vali Sebahattin Öztürk'ün başkanlığında oluşturulan komisyon toplantılarından da sonuç alınamadı. Bu nedenle takım Pursaklarspor maçına çıkamadı. Sezonun ilk yarısında da Kırşehirspor maçına çıkamamıştık. Bu yüzden Erzurumspor ne yazık ki muhtemelen 2. Lig'den düşürülecek'' diye konuştu.

