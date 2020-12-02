Erzurumspor, Hüseyin Çimşir'le anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştığını açıkladı.

Erzurumspor, ligin 10'uncu haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçı sonrasında teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışına girdi. Bir çok isim ile görüşülerken teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaşma sağlandı. Ligde 9 maça çıkan mavi beyazlı ekip 2 galibiyet elde ederken 3 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.

Çimşir'in 2'inci hocalık deneyimi olacak

Geçen sezon devre arasında teknik direktör Ünal Karaman'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörü olan Hüseyin Çimşir, 6'sı kupa olmak üzere bordo mavili takımla 21 maça çıktı. 12 galibiyet alan 41 yaşındaki teknik adam 7 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı.