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Spor

Erzurumspor'da iki futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

30 Ağustos 2020 18:30

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iki futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada"Takımımızda Covid-19 belirtilerine rastlanan iki futbolcumuza yapılan testlerin sonucu pozitif çıkmış, oyuncularımız karantina altına alınarak tedavilerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Erzurum temsilcisinde daha önce yeni transfer Arturo Mina ile başka bir futbolcunun da testlerinin pozitif çıkmasının ardından izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı bildirilmişti.

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